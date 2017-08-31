Muğla’dan Aydın havası
İki 3. Lig ve Ege takımını karşılaştıran A Spor’dan yayınlanan maçta Muğlaspor, Aydınspor’u 40’ta Emre’nin golüyle geçip turladı
Türkiye Kupası 31 Ağustos 2017, Perşembe
Güncelleme: 31 Ağustos 2017, Perşembe 00:32
Ziraat Türkiye Kupası'nda iki Ege takımı kozlarını paylaştı. Ege derbisinde Muğlaspor, Aydınspor 1923'ü evinde konuk etti. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan dolu tribünler önünde oynanan mücadelede yeşil- beyazlılar ilk yarıda sonuca gitti. Muğla geçen hafta ligde Erok deplasmanında 2-0 kaybettiği maçın ardından kupada moral buldu. Muğlaspor 40. dakikada Emre Gemici'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik için bastıran siyah-beyazlılar, Muğla duvarını aşamadı. Skor avantajıyla rakip atakları önlemeyi başaran Muğlaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılıp 3. tura adını yazdırdı.
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