Muğla’dan Aydın havası

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki Ege takımı kozlarını paylaştı. Ege derbisinde Muğlaspor, Aydınspor 1923'ü evinde konuk etti. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan dolu tribünler önünde oynanan mücadelede yeşil- beyazlılar ilk yarıda sonuca gitti. Muğla geçen hafta ligde Erok deplasmanında 2-0 kaybettiği maçın ardından kupada moral buldu. Muğlaspor 40. dakikada Emre Gemici'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik için bastıran siyah-beyazlılar, Muğla duvarını aşamadı. Skor avantajıyla rakip atakları önlemeyi başaran Muğlaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılıp 3. tura adını yazdırdı.



