Dogu derbisi Kars’ın
Doğu Anadolu bölgesi ekiplerinin kapışmasında, A Spor’dan yayınlanan maçta, Kars 36 Spor evinde ilk yarıda sonuca gitti. Abdurrahman Kırmacı 22’de 3. turu getiren isim oldu
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 29 Ağustos 2017, Salı 23:23
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Doğu derbisinde Kars 36 Spor ile Muş Spor karşı karşıya geldi. A Spor'dan yayınlanan, Müslüm Güven Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Kars 36 Spor oldu. Yeşil -beya zlılar rakibi karşısında ilk yarıda sonuca gitmesini bildi. Hüsnü Kaçmaz ve öğrencilerine turu getiren tek golü ise 22. dakikada Abdurrahman Kırmacı ağlara gönderdi.
IĞDIR ARAS'I ELEMİŞLERDİ
Abdurrahman, 22. dakikada kendi yarı alanında aldığı topla ceza sahası sol tarafına doğru hareketlendi. Sol çaprazda 18'e girmeden kalenin ters köşesinden yerden güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Skor avantajını korumasını bilen Kars 36 Spor 3. tura adını yazdırdı. Yeşil-beyazlılar, 1. turda da penaltılar sonucunda Iğdır Aras'ı saf dışı bırakmıştı.
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