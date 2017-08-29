Dogu derbisi Kars’ın

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Doğu derbisinde Kars 36 Spor ile Muş Spor karşı karşıya geldi. A Spor'dan yayınlanan, Müslüm Güven Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Kars 36 Spor oldu. Yeşil -beya zlılar rakibi karşısında ilk yarıda sonuca gitmesini bildi. Hüsnü Kaçmaz ve öğrencilerine turu getiren tek golü ise 22. dakikada Abdurrahman Kırmacı ağlara gönderdi.



IĞDIR ARAS'I ELEMİŞLERDİ

Abdurrahman, 22. dakikada kendi yarı alanında aldığı topla ceza sahası sol tarafına doğru hareketlendi. Sol çaprazda 18'e girmeden kalenin ters köşesinden yerden güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Skor avantajını korumasını bilen Kars 36 Spor 3. tura adını yazdırdı. Yeşil-beyazlılar, 1. turda da penaltılar sonucunda Iğdır Aras'ı saf dışı bırakmıştı.