3 günde 33 maç
Turkvaz Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 25 Ağustos 2017, Cuma
Güncelleme: 25 Ağustos 2017, Cuma 03:02
Toplam 66 takımın mücadele edeceği, tek maç eleme usulü üzerinden yapılacak 29, 30 ve 31 Ağustos'ta oynanacak birbirinden çekişmeli maçlar, canlı olarak şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak.
29 Ağustos Salı
14.30 Ağrı 1970 Spor-Van BB
16.30 Edirne-Dardanel
30 Ağustos Çarşamba
13.30 1461 Trabzon-Arsin
15.00 Ofspor-Yomra
15.00 Bayburt GÖİ-Pazar
15.00 12 Bingöl-Erzincan
15.00 Kars 36 Spor-Muşspor
15.00 Siirt İl Özel İdare-Batman
15.00 Cizre-Yüksekova Bld.
15.00 Elaziz Bld.-Diyarbekir
15.30 Düzce-Kocaeli
15.30 Sinop-Erbaa
15.30 Payasspor-Kırıkhan
15.30 Osmaniye-Erzin Bld.
15.30 K.Erciyes-Nevşehir
15.30 Y.Altındağ Bld.-Bartın
15.30 Ankara Demir-Ankara Adliye
15.30 Yozgatspor-Çorum Bld.
15.30 68 Aksaray Bld.-Kozan Bld.
16.00 Bayrampaşa-H.Edip Adıvar
16.00 A.Bağcılar-Çatalca
16.00 D.G.Birliği-Gölcükspor
16.00 Tekirdağ-E.Velimeşe
16.00 Orhangazi Bld.-Altınova Bld.
16.00 Tire 1922-Turgutlu
16.00 Manisa BŞB-Bergama Bld.
16.00 Bucak Bld.-Kemer
16.00 Sultanbeyli Bld.-B.Çekmece
16.00 TKİ T.Linyit-Kızılcabölük
16.30 Muğla-Aydın
18.30 Tarsus İY-Ş.Urfa Karaköprü
19.00 K.Birlik-Yeşil Bursa
31 Ağustos Perşembe
14.00 Bİ Düzyurt-Artvin Hopa
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kupada 2. tur müsabakalarının programı...
-
Kupa şöleni devam ediyor
-
Kuralar çekildi
-
İşte herkesi güldüren olay!.. |...