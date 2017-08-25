3 günde 33 maç

Turkvaz Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarının programı açıklandı.

Toplam 66 takımın mücadele edeceği, tek maç eleme usulü üzerinden yapılacak 29, 30 ve 31 Ağustos'ta oynanacak birbirinden çekişmeli maçlar, canlı olarak şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak.



29 Ağustos Salı

14.30 Ağrı 1970 Spor-Van BB

16.30 Edirne-Dardanel



30 Ağustos Çarşamba

13.30 1461 Trabzon-Arsin

15.00 Ofspor-Yomra

15.00 Bayburt GÖİ-Pazar

15.00 12 Bingöl-Erzincan

15.00 Kars 36 Spor-Muşspor

15.00 Siirt İl Özel İdare-Batman

15.00 Cizre-Yüksekova Bld.

15.00 Elaziz Bld.-Diyarbekir

15.30 Düzce-Kocaeli

15.30 Sinop-Erbaa

15.30 Payasspor-Kırıkhan

15.30 Osmaniye-Erzin Bld.

15.30 K.Erciyes-Nevşehir

15.30 Y.Altındağ Bld.-Bartın

15.30 Ankara Demir-Ankara Adliye

15.30 Yozgatspor-Çorum Bld.

15.30 68 Aksaray Bld.-Kozan Bld.

16.00 Bayrampaşa-H.Edip Adıvar

16.00 A.Bağcılar-Çatalca

16.00 D.G.Birliği-Gölcükspor

16.00 Tekirdağ-E.Velimeşe

16.00 Orhangazi Bld.-Altınova Bld.

16.00 Tire 1922-Turgutlu

16.00 Manisa BŞB-Bergama Bld.

16.00 Bucak Bld.-Kemer

16.00 Sultanbeyli Bld.-B.Çekmece

16.00 TKİ T.Linyit-Kızılcabölük

16.30 Muğla-Aydın

18.30 Tarsus İY-Ş.Urfa Karaköprü

19.00 K.Birlik-Yeşil Bursa



31 Ağustos Perşembe

14.00 Bİ Düzyurt-Artvin Hopa