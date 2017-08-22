Kupa şöleni A Spor'da

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları heyecanı A spor farkı ile bugün başlıyor. Kupa heyecanı Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi ile sadece A Spor'da olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. Tur maçları, 33'ü amatör, 42 takımın katılımıyla yapılacak. Maçların sonucunda rakiplerini eleyen 21 takımın 2. tur karşılaşmalarına katılmaya hak kazanacak. Kupada 2. Tur Kura Çekimi, yarın saat 13.30'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak. 2. Tur Kura Çekimi'ne, 1. tur maçları sonrasında tur atlayacak 21 ve TFF 3. Lig'den 45 takım olmak üzere toplam 66 takım katılacak.







