Kupada yeni dönem

Resmi siteden yapılan bildiride, 2017- 2018 sezonu Türkiye Kupası gruplarının kaldırılıp, maçların eleme usulüne göre oynanacağı belirtildi. Kupada ilk 4 tur, tek maç eleme üzerinden, 5. eleme aşaması ve sonrasındaki son 16, çeyrek final, yarı final ve final ise çift maç üzerinden oynanacak.



SİSTEM NASIL OLACAK?



1. ELEME TURU



-42 takım katılacak

-Takımlar mesafelere göre torbalara ayrılacak

-Tek maç eleme usulüne göre oynanacak

-21 takım tur atlayacak



2. ELEME TURU



-1. eleme turundan gelen 21 takıma, 45 takım daha eklenecek. Toplam 66 takım olacak

-Takımlar mesafelere göre torbalara ayrılacak

-Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak

-33 takım tur atlayacak.



3. ELEME TURU



-2. eleme turundan gelen 33 takıma 59 takım daha eklenecek. Toplam 92 takım olacak.

-46 takım seri başı olacak. Diğer 46 takımla eşleşecek.

-Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

-46 takım tur atlayacak.



4. ELEME TURU



-3. eleme turundan gelen 46 takıma 8 takım daha eklenecek. Toplam 54 takım olacak.

-27 takım seri başı olacak. Diğer 27 takımla eşleşecek.

-Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

-27 takım tur atlayacak



5. ELEME TURU



-4. eleme turundan gelen 27 takıma 5 takım daha eklenecek. Toplam 32 takım olacak.

-16 takım seri başı olacak. Diğer 16 takımla eşleşecek.

-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

-16 takım tur atlayacak.



SON 16 TURU



-8 takım seri başı olacak. Diğer 8 takımla eşleşecek.

-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

-8 takım tur atlayacak.



ÇEYREK FİNAL



-4 takım seri başı olacak. Diğer 4 takım ile eşleşecek.

-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

-4 takım tur atlayacak



YARI FİNAL



-Eşleşmeler çeyrek final kura çekimi sırasında belirlenecek.

-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

-2 takım tur atlayacak



FİNAL



-Tek maç olacak