Kupada yeni dönem
Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yeni statüsünü dün açıkladı.
Türkiye Kupası 09 Ağustos 2017, Çarşamba
Güncelleme: 09 Ağustos 2017, Çarşamba 01:09
Resmi siteden yapılan bildiride, 2017- 2018 sezonu Türkiye Kupası gruplarının kaldırılıp, maçların eleme usulüne göre oynanacağı belirtildi. Kupada ilk 4 tur, tek maç eleme üzerinden, 5. eleme aşaması ve sonrasındaki son 16, çeyrek final, yarı final ve final ise çift maç üzerinden oynanacak.
SİSTEM NASIL OLACAK?
1. ELEME TURU
-42 takım katılacak
-Takımlar mesafelere göre torbalara ayrılacak
-Tek maç eleme usulüne göre oynanacak
-21 takım tur atlayacak
2. ELEME TURU
-1. eleme turundan gelen 21 takıma, 45 takım daha eklenecek. Toplam 66 takım olacak
-Takımlar mesafelere göre torbalara ayrılacak
-Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak
-33 takım tur atlayacak.
3. ELEME TURU
-2. eleme turundan gelen 33 takıma 59 takım daha eklenecek. Toplam 92 takım olacak.
-46 takım seri başı olacak. Diğer 46 takımla eşleşecek.
-Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
-46 takım tur atlayacak.
4. ELEME TURU
-3. eleme turundan gelen 46 takıma 8 takım daha eklenecek. Toplam 54 takım olacak.
-27 takım seri başı olacak. Diğer 27 takımla eşleşecek.
-Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
-27 takım tur atlayacak
5. ELEME TURU
-4. eleme turundan gelen 27 takıma 5 takım daha eklenecek. Toplam 32 takım olacak.
-16 takım seri başı olacak. Diğer 16 takımla eşleşecek.
-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
-16 takım tur atlayacak.
SON 16 TURU
-8 takım seri başı olacak. Diğer 8 takımla eşleşecek.
-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
-8 takım tur atlayacak.
ÇEYREK FİNAL
-4 takım seri başı olacak. Diğer 4 takım ile eşleşecek.
-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
-4 takım tur atlayacak
YARI FİNAL
-Eşleşmeler çeyrek final kura çekimi sırasında belirlenecek.
-Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
-2 takım tur atlayacak
FİNAL
-Tek maç olacak
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