Türkiye Kupası statüsü değişti

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 04.08.2017 tarih 61 sayılı toplantısında 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü kabul etti." denildi.



Alınan kararda grupların kaldırılarak, maçların eleme usulüne göre oynanacağı belirtildi.



Kupada, ilk 4 turun tek maç eleme üzerinden, 5. eleme aşaması ve sonrasındaki son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ise çift maç üzerinden oynanacağı bildirildi.



Statüde, final müsabakasının ise yine tek maç üzerinden tarafsız sahada yapılacağı aktarıldı.

2017-2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ

MADDE 1 – KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI

(1) TFF'nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası'dır. Türkiye

Kupası'nın isimlendirme yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu'na aittir.

(2) Kupaya aşağıda belirtilen takımlar katılır:

a) 2017 – 2018 sezonunda profesyonel liglerde takımı bulunmayan 29 (yirmidokuz) ilden

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlar aşağıdaki esaslar dahilinde kupaya

katılacaktır.

- Profesyonel takımı olmayan illerden BAL'da 1 takımla temsil edilen 22 (yirmiiki)

ilden 1'er takım, bu takımın kupaya katılmaması halinde, o ilin yerel liginde bir

önceki sezon üstte yer alan takım kupaya katılır.

- 2017 – 2018 sezonunda BAL'da 2 takımla temsil edilen 7 ilden 2016-2017 sezonunda

o ilin 2 takımı da BAL'da yer aldıysa puan cetveline göre üstte olan veya 2016 –

2017 sezonunda BAL Liginde veya yerel ligde mücadele eden 1'er (birer) takım

kupaya katılır.

b) 2016 – 2017 sezonunda grubunda birinci olup da TFF 3.Lig'e yükselme play-off

müsabakalarında TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanamayan 1 (bir) takım,

c) 2016-2017 sezonunda TFF 3.Lig'den BAL'a düşen, profesyonel takımı olmayan

illerden 3 (üç) takım,

ç) 2016 – 2017 Sezonu sonunda BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen 9 (dokuz) takım,

d) 2017 – 2018 Sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek ve bu maddenin "ç"

fıkrasındaki takımlar haricinde kalan 45 (kırk beş) takım,

e) 2017 – 2018 Sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek 36 (otuz altı) takım,

f) 2017 – 2018 Sezonunda TFF 1. Ligde mücadele edecek 18 (on sekiz) takım,

g) 2016 – 2017 Sezonu sonunda Süper Ligde oluşan puan sıralamasında 1. ile 4. sıralar

(bunlar dahil) arasında yer alan 4 (dört) takım ile Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım,

h) 2016 – 2017 Sezonu sonunda Süper Ligde oluşan puan sıralamasında 5. ile 13. sıralar

(bunlar dahil) arasında yer alan ve Türkiye Kupası Şampiyonu haricindeki 8 (sekiz)

takım,

ı) 2016 – 2017 Sezonunda Süper Ligde mücadele edecek ve bu maddenin "g" ve "h"

fıkralarında yer alan takımlar haricindeki 5(beş) takım,

(3) Türkiye Kupası'nda yer alan kulüpler, bu kupa müsabakalarında elektronik bilet

uygulaması haricinde, bulundukları ligin statüsünde yer alan diğer tüm hususlara uymakla

yükümlüdürler. Türkiye Kupası'nda yer alan amatör kulüpler, ev sahibi oldukları

müsabakalarda ayrıca aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadırlar:

(a) Müsabakayı izleyecek seyirciler için bilet satışı yapılmalıdır.

(b) İl/ilçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından belirlenmiş olan sayıda özel güvenlik görevlisi

görevlendirilmelidir.

(c) Müsabakada görev yapacak bir doktor ve tam teşekküllü ambulans bulundurulmalıdır.

MADDE 2 – MÜSABAKA SİSTEMİ

Kupa, eleme ve final aşamalarından oluşur.

A – Eleme Aşaması

a) Birinci eleme turu müsabakaları

b) İkinci eleme turu müsabakaları

c) Üçüncü eleme turu müsabakaları

ç) Dördüncü eleme turu müsabakaları

d) Beşinci eleme turu müsabakaları

e) Son 16 turu müsabakaları

B – Final Aşaması

a) Çeyrek Final müsabakaları

b) Yarı Final müsabakaları

c) Final müsabakası

A – ELEME AŞAMASI

Tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, müsabakaların normal süresinin berabere

tamamlanması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da

eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda galibiyet sayısı fazla olan

takım tur atlar. Galibiyet ve beraberlik sayılarının eşit olması durumunda takımların

birbirlerine attıkları gollere bakılır. Takımların birbirlerine attıkları goller eşit ise

deplasmanda daha fazla gol atan takım üstün sayılır. İkinci müsabakanın normal süresi

sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma

oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları

sonucunda belirlenir.

a- Birinci Eleme Turu

(1) Birinci Eleme Turu müsabakaları, bu statünün 1. maddesinin 2. fıkrasının "a", "b", "c" ve

"ç" bendinde belirtilen 42 (kırk iki) takım arasında oynanır.

(2) Takımlar TFF tarafından mesafeler dikkate alınarak torbalara ayrılır. Eşleşmeler bu

torbalar dikkate alınarak TFF tarafından çekilecek kura ile belirlenir. Müsabakalar, tek

maç eleme usulüne göre küçük numarayı çeken takımın sahasında oynanır.

(3) Müsabakalarını kazanan 21 (yirmi bir) takım tur atlar.

b- İkinci Eleme Turu

(1) İkinci Eleme Turu müsabakaları, Birinci Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan

21 (yirmi bir) takım ile bu statünün 1. maddesinin 2. Fıkrasının "d" bendinde belirtilen 45

(kırk beş) takım olmak üzere toplam 66 (atmış altı) takım arasında oynanır.

(2) Takımlar TFF tarafından mesafeler dikkate alınarak torbalara ayrılır. Eşleşmeler bu

torbalar dikkate alınarak kura ile belirlenir. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre

küçük numarayı çeken takımın sahasında oynanır.

(3) Müsabakaları kazanan 33 (otuz üç) takım tur atlar.

c- Üçüncü Eleme Turu

(1) Üçüncü Eleme Turu müsabakaları, İkinci Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur

atlayan 33 (otuz üç) takım ile bu statünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasının "e", "f" ve "ı"

bentlerinde belirtilen 59 (elli dokuz) takım olmak üzere toplam 92 (doksan iki) takım

arasında seri başı sistemine göre oynanır.

(2) Bu statünün 3. maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 46 (kırk altı) takım seri başı olur

ve diğer 46 (kırk altı) takım ile eşleşirler.

(3) Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre küçük

numarayı çeken takımın sahasında oynanır.

(4) Müsabakaları kazanan 46 (kırk altı) takım tur atlar.

ç- Dördüncü Eleme Turu

(1) Dördüncü Eleme Turu müsabakaları, Üçüncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur

atlayan 46 (kırk altı) takım ve bu statünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasının "h" bendinde

belirtilen 8 (sekiz) takım olmak üzere toplam 54 (elli dört) takım arasında seri başı

sistemine göre oynanır.

(2) Bu statünün 3. maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 27 (yirmi yedi) takım seri başı

olur ve kalan 27 (yirmi yedi) takım ile eşleşir.

(3) Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre küçük

numarayı çeken takımın sahasında oynanır.

(4) Müsabakaları kazanan 27 (yirmi yedi) takım tur atlar.

d- Beşinci Eleme Turu

(1) Beşinci Eleme Turu müsabakaları, Dördüncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur

atlayan 27 (yirmi yedi) takım ve bu statünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasının "g" bendinde

belirtilen 5 (beş) takım olmak üzere toplam 32 (otuz iki) takım arasında seri başı sistemine

göre oynanır.

(2) Bu statünün 3. Maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 16 (on altı) takım seri başı olur ve

diğer 16 (on altı) takım ile eşleşir.

(3) Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanır.

(4) Müsabakalar sonucu 16 (on altı) takım tur atlar.

e – Son 16 Turu

(1) Son 16 Turu müsabakaları, Beşinci Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 16

(on altı) takım arasında seri başı sistemine göre oynanır.

(2) Bu statünün 3. Maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 8 (sekiz) takım seri başı olur ve

diğer 8 (sekiz) takım ile eşleşir.

(3) Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanır. Müsabakalar sonucu 8 takım Çeyrek

Final müsabakalarını oynamaya hak kazanır.

B – FİNAL AŞAMASI

(1) Çeyrek Final müsabakaları, son 16 turu sonucunda tur atlayan 8 (sekiz) takım arasında ve

çift maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler TFF tarafından düzenlenecek kura

çekimi sonucunda belirlenir. Kura çekiminde, bu statünün 3. maddesince belirlenecek

olan 4 (dört) takım, seri başı olur ve diğer 4 (dört) takım ile eşleşir.

(2) Yarı Final müsabakaları, Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında

ve çift maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler Çeyrek Final müsabakaları kura

çekimi esnasında belirlenir.

(3) Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final ve Yarı Final

müsabakalarında, galibiyet sayısı fazla olan takım tur atlar. Galibiyet ve beraberlik

sayılarının eşit olması durumunda takımların birbirlerine attıkları gollere bakılır.

Takımların birbirlerine attıkları goller eşit ise deplasmanda daha fazla gol atan takım

üstün sayılır. İkinci müsabakanın normal süresi sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on

beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması

halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.

(4) Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenecek

olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanır.

(5) Final müsabakalarında, eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre

halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan/kazanan

takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.

MADDE 3 – SERİ BAŞI SİSTEMİ

(1) Eleme ve Final aşamalarında seri başı olacak takımlar;

a) Öncelikle 2017 - 2018 Sezonunda daha üst ligde yer alan takımların,

b) Seri başı takım sayısının sağlanamaması halinde, 2016 - 2017 Sezonunda daha üst

ligde yer alan takımların,

c) "a" ve "b" bendinde belirtilen kriterlerin aynı olması halinde, 2016 - 2017 Sezonu

sonunda oluşan puan sıralamasında daha üst sırada olan takımların,

sıralanması suretiyle belirlenir.

(2) Seri başı takımlar bu maddenin 1. fıkrasının "c" bendine göre belirlenirken, bir ligde

birden fazla grup olması halinde:

a) Farklı gruplarda ve aynı sıradaki takımlardan puanı fazla olan takım,

b) Puanların eşit olması halinde, genel averajı daha iyi olan takım,

c) Genel averajın eşit olması halinde, daha fazla gol atmış takım,

ç) Atılan gol sayısının da eşit olması halinde, hükmen mağlubiyeti bulunmayan,

d) Tüm bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, TFF tarafından yapılacak kura

çekimi sonrasında belirlenen takım,

seri başı olur.

MADDE 4 – STADYUMLARIN TESPİTİ

(1) Stadyum temin etme yükümlülüğü münhasıran kulüplere aittir.

(2) Takımların müsabakalarını gösterdikleri stadyumlarda oynaması TFF'nin onayına tabidir.

(3) Stadyumu onarıma alınan ve yeni dönemde stadyumu açılmayan takımlar, fikstüre göre

kendi stadyumunda yapacağı müsabakaları oynamak üzere TFF tarafından kabul edilecek

bir stadyum bulmak zorundadırlar.

(4) Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini

müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF'ye bildirmek zorundadırlar.

MADDE 5 – KUPA VE MADALYALAR

(1) TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Kupa müsabakaları sonunda şampiyon

olan kulübe şampiyonluk kupası verilir.

(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.

(3) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler, TFF'nin belirleyeceği

organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.

(5) Kupa müsabakaları sonunda şampiyon olan ve finalde oynayan kulüplerin futbolcu,

teknik heyet ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen toplam 75'er (yetmiş beşer)

madalya verilir.

MADDE 6 – TİCARİ HAKLAR

(1) TFF, kupa organizasyonunda aşağıda zikredilen ticari hakların münhasıran sahibidir ve

bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi TFF'ye aittir.

(2) Kupa müsabakaları, TFF'nin sponsorluk sözleşmesi akdettiği kuruluşun imal edeceği

Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'na uygun futbol topları ile oynanır. TFF tarafından

sponsorluk anlaşması imzalanan kuruluşun imal edeceği futbol topları, kupa

müsabakaları başlamadan önce Kulüplere gönderilir. Müsabakaların bu toplarla

oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev sahibi kulüpler, bu davranışları nedeniyle

TFF'nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olurlar.

(3) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, müsabaka biletlerinin ön yüzünde

kupa ismi, isim sponsoru ve kupa logosu bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca bu kulüpler

için e-bilet sistemi üzerinden bilet satışı gerçekleştirilmesi mümkündür.

(4) Kupa müsabakalarında, formaların sol kollarında kupanın kompozit logosu

bulunduracaklardır.

(5) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, oyuncu değişikliği tabelalarında

kupa ismi, isim sponsoru ve kupa logosu bulundurmak zorundadırlar. Gerekli ibareleri

taşıyan yapışkanlar TFF tarafından temin edilir.

(6) Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde kupa ismi, isim sponsoru ve

kupa logosunun yer aldığı müsabaka bayrağı bulundurulması zorunludur.

(7) TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların saha kenarı reklâm panolarının ticari

kullanım hakkına münhasıran sahiptir. Kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların

içinde ve / veya üstünde Türkiye Kupası sponsorları dışında herhangi bir ticari kuruluşun

reklâmları bulunuyorsa, bunlar TFF'nin münhasır yetkisini korumak amacıyla kapatılır.

(8) TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumlarda bulunan medya alanlarında (basın

toplantısı odası ve flaş röportaj alanları), kupa ismi, isim sponsoru ve kupa logosu içeren

pano bulundurma hakkına münhasıran sahiptir.

(9) TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumlarda teknik imkânların yeterli olması

durumunda skorboardlardan reklâm yayınlama hakkına münhasıran sahiptir.

(10)Müsabaka günü kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların içinde ve/veya çevresinde

etkinlik yapma hakkı münhasıran TFF'ye aittir.

(11)Kupa isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur.

MADDE 7 – HASILAT DAĞITIMI

(1) Tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, gider ve hisseler kesildikten sonra, kalan

net hasılatın % 60'ı tur atlayan takıma % 40' ı elenen takıma verilir. Final müsabakasında

kupayı kazanan takıma gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın % 60'ı,

finalde kaybeden takıma ise % 40'ı verilir.

(2) Seyircisiz oynama cezasını Türkiye Kupası'nın tek maç eleme usulü oynanan

müsabakasında infaz edecek olan ev sahibi takımlar, deplasman takımının seyahat ve

konaklama masraflarını karşılar.

MADDE 8 – SAİR HÜKÜMLER

(1) Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer

almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye

Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer

alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına

ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

(2) Kupa organizasyonunda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri

masraflarını kendileri karşılarlar.

(3) Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen tüm disiplin ihlallerinde Profesyonel

Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu'nun 04.08.2017 tarih ve 61 sayılı toplantısında kabul

edilmiş ve 08.08.2017 tarihinde TFF'nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir