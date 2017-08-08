Türkiye Kupası statüsü değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın yeni statüsünü açıkladı.
Türkiye Kupası 08 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 08 Ağustos 2017, Salı 17:35
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 04.08.2017 tarih 61 sayılı toplantısında 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü kabul etti." denildi.
Alınan kararda grupların kaldırılarak, maçların eleme usulüne göre oynanacağı belirtildi.
Kupada, ilk 4 turun tek maç eleme üzerinden, 5. eleme aşaması ve sonrasındaki son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ise çift maç üzerinden oynanacağı bildirildi.
Statüde, final müsabakasının ise yine tek maç üzerinden tarafsız sahada yapılacağı aktarıldı.
2017-2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI STATÜSÜ
MADDE 1 – KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
(1) TFF'nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası'dır. Türkiye
Kupası'nın isimlendirme yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu'na aittir.
(2) Kupaya aşağıda belirtilen takımlar katılır:
a) 2017 – 2018 sezonunda profesyonel liglerde takımı bulunmayan 29 (yirmidokuz) ilden
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlar aşağıdaki esaslar dahilinde kupaya
katılacaktır.
- Profesyonel takımı olmayan illerden BAL'da 1 takımla temsil edilen 22 (yirmiiki)
ilden 1'er takım, bu takımın kupaya katılmaması halinde, o ilin yerel liginde bir
önceki sezon üstte yer alan takım kupaya katılır.
- 2017 – 2018 sezonunda BAL'da 2 takımla temsil edilen 7 ilden 2016-2017 sezonunda
o ilin 2 takımı da BAL'da yer aldıysa puan cetveline göre üstte olan veya 2016 –
2017 sezonunda BAL Liginde veya yerel ligde mücadele eden 1'er (birer) takım
kupaya katılır.
b) 2016 – 2017 sezonunda grubunda birinci olup da TFF 3.Lig'e yükselme play-off
müsabakalarında TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanamayan 1 (bir) takım,
c) 2016-2017 sezonunda TFF 3.Lig'den BAL'a düşen, profesyonel takımı olmayan
illerden 3 (üç) takım,
ç) 2016 – 2017 Sezonu sonunda BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen 9 (dokuz) takım,
d) 2017 – 2018 Sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek ve bu maddenin "ç"
fıkrasındaki takımlar haricinde kalan 45 (kırk beş) takım,
e) 2017 – 2018 Sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek 36 (otuz altı) takım,
f) 2017 – 2018 Sezonunda TFF 1. Ligde mücadele edecek 18 (on sekiz) takım,
g) 2016 – 2017 Sezonu sonunda Süper Ligde oluşan puan sıralamasında 1. ile 4. sıralar
(bunlar dahil) arasında yer alan 4 (dört) takım ile Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım,
h) 2016 – 2017 Sezonu sonunda Süper Ligde oluşan puan sıralamasında 5. ile 13. sıralar
(bunlar dahil) arasında yer alan ve Türkiye Kupası Şampiyonu haricindeki 8 (sekiz)
takım,
ı) 2016 – 2017 Sezonunda Süper Ligde mücadele edecek ve bu maddenin "g" ve "h"
fıkralarında yer alan takımlar haricindeki 5(beş) takım,
(3) Türkiye Kupası'nda yer alan kulüpler, bu kupa müsabakalarında elektronik bilet
uygulaması haricinde, bulundukları ligin statüsünde yer alan diğer tüm hususlara uymakla
yükümlüdürler. Türkiye Kupası'nda yer alan amatör kulüpler, ev sahibi oldukları
müsabakalarda ayrıca aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadırlar:
(a) Müsabakayı izleyecek seyirciler için bilet satışı yapılmalıdır.
(b) İl/ilçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından belirlenmiş olan sayıda özel güvenlik görevlisi
görevlendirilmelidir.
(c) Müsabakada görev yapacak bir doktor ve tam teşekküllü ambulans bulundurulmalıdır.
MADDE 2 – MÜSABAKA SİSTEMİ
Kupa, eleme ve final aşamalarından oluşur.
A – Eleme Aşaması
a) Birinci eleme turu müsabakaları
b) İkinci eleme turu müsabakaları
c) Üçüncü eleme turu müsabakaları
ç) Dördüncü eleme turu müsabakaları
d) Beşinci eleme turu müsabakaları
e) Son 16 turu müsabakaları
B – Final Aşaması
a) Çeyrek Final müsabakaları
b) Yarı Final müsabakaları
c) Final müsabakası
A – ELEME AŞAMASI
Tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, müsabakaların normal süresinin berabere
tamamlanması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da
eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda galibiyet sayısı fazla olan
takım tur atlar. Galibiyet ve beraberlik sayılarının eşit olması durumunda takımların
birbirlerine attıkları gollere bakılır. Takımların birbirlerine attıkları goller eşit ise
deplasmanda daha fazla gol atan takım üstün sayılır. İkinci müsabakanın normal süresi
sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma
oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları
sonucunda belirlenir.
a- Birinci Eleme Turu
(1) Birinci Eleme Turu müsabakaları, bu statünün 1. maddesinin 2. fıkrasının "a", "b", "c" ve
"ç" bendinde belirtilen 42 (kırk iki) takım arasında oynanır.
(2) Takımlar TFF tarafından mesafeler dikkate alınarak torbalara ayrılır. Eşleşmeler bu
torbalar dikkate alınarak TFF tarafından çekilecek kura ile belirlenir. Müsabakalar, tek
maç eleme usulüne göre küçük numarayı çeken takımın sahasında oynanır.
(3) Müsabakalarını kazanan 21 (yirmi bir) takım tur atlar.
b- İkinci Eleme Turu
(1) İkinci Eleme Turu müsabakaları, Birinci Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan
21 (yirmi bir) takım ile bu statünün 1. maddesinin 2. Fıkrasının "d" bendinde belirtilen 45
(kırk beş) takım olmak üzere toplam 66 (atmış altı) takım arasında oynanır.
(2) Takımlar TFF tarafından mesafeler dikkate alınarak torbalara ayrılır. Eşleşmeler bu
torbalar dikkate alınarak kura ile belirlenir. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre
küçük numarayı çeken takımın sahasında oynanır.
(3) Müsabakaları kazanan 33 (otuz üç) takım tur atlar.
c- Üçüncü Eleme Turu
(1) Üçüncü Eleme Turu müsabakaları, İkinci Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur
atlayan 33 (otuz üç) takım ile bu statünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasının "e", "f" ve "ı"
bentlerinde belirtilen 59 (elli dokuz) takım olmak üzere toplam 92 (doksan iki) takım
arasında seri başı sistemine göre oynanır.
(2) Bu statünün 3. maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 46 (kırk altı) takım seri başı olur
ve diğer 46 (kırk altı) takım ile eşleşirler.
(3) Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre küçük
numarayı çeken takımın sahasında oynanır.
(4) Müsabakaları kazanan 46 (kırk altı) takım tur atlar.
ç- Dördüncü Eleme Turu
(1) Dördüncü Eleme Turu müsabakaları, Üçüncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur
atlayan 46 (kırk altı) takım ve bu statünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasının "h" bendinde
belirtilen 8 (sekiz) takım olmak üzere toplam 54 (elli dört) takım arasında seri başı
sistemine göre oynanır.
(2) Bu statünün 3. maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 27 (yirmi yedi) takım seri başı
olur ve kalan 27 (yirmi yedi) takım ile eşleşir.
(3) Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre küçük
numarayı çeken takımın sahasında oynanır.
(4) Müsabakaları kazanan 27 (yirmi yedi) takım tur atlar.
d- Beşinci Eleme Turu
(1) Beşinci Eleme Turu müsabakaları, Dördüncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur
atlayan 27 (yirmi yedi) takım ve bu statünün 1. Maddesinin 2. Fıkrasının "g" bendinde
belirtilen 5 (beş) takım olmak üzere toplam 32 (otuz iki) takım arasında seri başı sistemine
göre oynanır.
(2) Bu statünün 3. Maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 16 (on altı) takım seri başı olur ve
diğer 16 (on altı) takım ile eşleşir.
(3) Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanır.
(4) Müsabakalar sonucu 16 (on altı) takım tur atlar.
e – Son 16 Turu
(1) Son 16 Turu müsabakaları, Beşinci Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 16
(on altı) takım arasında seri başı sistemine göre oynanır.
(2) Bu statünün 3. Maddesi çerçevesinde belirlenecek olan 8 (sekiz) takım seri başı olur ve
diğer 8 (sekiz) takım ile eşleşir.
(3) Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanır. Müsabakalar sonucu 8 takım Çeyrek
Final müsabakalarını oynamaya hak kazanır.
B – FİNAL AŞAMASI
(1) Çeyrek Final müsabakaları, son 16 turu sonucunda tur atlayan 8 (sekiz) takım arasında ve
çift maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler TFF tarafından düzenlenecek kura
çekimi sonucunda belirlenir. Kura çekiminde, bu statünün 3. maddesince belirlenecek
olan 4 (dört) takım, seri başı olur ve diğer 4 (dört) takım ile eşleşir.
(2) Yarı Final müsabakaları, Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında
ve çift maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler Çeyrek Final müsabakaları kura
çekimi esnasında belirlenir.
(3) Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final ve Yarı Final
müsabakalarında, galibiyet sayısı fazla olan takım tur atlar. Galibiyet ve beraberlik
sayılarının eşit olması durumunda takımların birbirlerine attıkları gollere bakılır.
Takımların birbirlerine attıkları goller eşit ise deplasmanda daha fazla gol atan takım
üstün sayılır. İkinci müsabakanın normal süresi sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on
beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması
halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.
(4) Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenecek
olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanır.
(5) Final müsabakalarında, eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre
halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan/kazanan
takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.
MADDE 3 – SERİ BAŞI SİSTEMİ
(1) Eleme ve Final aşamalarında seri başı olacak takımlar;
a) Öncelikle 2017 - 2018 Sezonunda daha üst ligde yer alan takımların,
b) Seri başı takım sayısının sağlanamaması halinde, 2016 - 2017 Sezonunda daha üst
ligde yer alan takımların,
c) "a" ve "b" bendinde belirtilen kriterlerin aynı olması halinde, 2016 - 2017 Sezonu
sonunda oluşan puan sıralamasında daha üst sırada olan takımların,
sıralanması suretiyle belirlenir.
(2) Seri başı takımlar bu maddenin 1. fıkrasının "c" bendine göre belirlenirken, bir ligde
birden fazla grup olması halinde:
a) Farklı gruplarda ve aynı sıradaki takımlardan puanı fazla olan takım,
b) Puanların eşit olması halinde, genel averajı daha iyi olan takım,
c) Genel averajın eşit olması halinde, daha fazla gol atmış takım,
ç) Atılan gol sayısının da eşit olması halinde, hükmen mağlubiyeti bulunmayan,
d) Tüm bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, TFF tarafından yapılacak kura
çekimi sonrasında belirlenen takım,
seri başı olur.
MADDE 4 – STADYUMLARIN TESPİTİ
(1) Stadyum temin etme yükümlülüğü münhasıran kulüplere aittir.
(2) Takımların müsabakalarını gösterdikleri stadyumlarda oynaması TFF'nin onayına tabidir.
(3) Stadyumu onarıma alınan ve yeni dönemde stadyumu açılmayan takımlar, fikstüre göre
kendi stadyumunda yapacağı müsabakaları oynamak üzere TFF tarafından kabul edilecek
bir stadyum bulmak zorundadırlar.
(4) Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini
müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF'ye bildirmek zorundadırlar.
MADDE 5 – KUPA VE MADALYALAR
(1) TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Kupa müsabakaları sonunda şampiyon
olan kulübe şampiyonluk kupası verilir.
(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.
(3) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler, TFF'nin belirleyeceği
organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.
(5) Kupa müsabakaları sonunda şampiyon olan ve finalde oynayan kulüplerin futbolcu,
teknik heyet ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen toplam 75'er (yetmiş beşer)
madalya verilir.
MADDE 6 – TİCARİ HAKLAR
(1) TFF, kupa organizasyonunda aşağıda zikredilen ticari hakların münhasıran sahibidir ve
bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi TFF'ye aittir.
(2) Kupa müsabakaları, TFF'nin sponsorluk sözleşmesi akdettiği kuruluşun imal edeceği
Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'na uygun futbol topları ile oynanır. TFF tarafından
sponsorluk anlaşması imzalanan kuruluşun imal edeceği futbol topları, kupa
müsabakaları başlamadan önce Kulüplere gönderilir. Müsabakaların bu toplarla
oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev sahibi kulüpler, bu davranışları nedeniyle
TFF'nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olurlar.
(3) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, müsabaka biletlerinin ön yüzünde
kupa ismi, isim sponsoru ve kupa logosu bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca bu kulüpler
için e-bilet sistemi üzerinden bilet satışı gerçekleştirilmesi mümkündür.
(4) Kupa müsabakalarında, formaların sol kollarında kupanın kompozit logosu
bulunduracaklardır.
(5) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, oyuncu değişikliği tabelalarında
kupa ismi, isim sponsoru ve kupa logosu bulundurmak zorundadırlar. Gerekli ibareleri
taşıyan yapışkanlar TFF tarafından temin edilir.
(6) Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde kupa ismi, isim sponsoru ve
kupa logosunun yer aldığı müsabaka bayrağı bulundurulması zorunludur.
(7) TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların saha kenarı reklâm panolarının ticari
kullanım hakkına münhasıran sahiptir. Kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların
içinde ve / veya üstünde Türkiye Kupası sponsorları dışında herhangi bir ticari kuruluşun
reklâmları bulunuyorsa, bunlar TFF'nin münhasır yetkisini korumak amacıyla kapatılır.
(8) TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumlarda bulunan medya alanlarında (basın
toplantısı odası ve flaş röportaj alanları), kupa ismi, isim sponsoru ve kupa logosu içeren
pano bulundurma hakkına münhasıran sahiptir.
(9) TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumlarda teknik imkânların yeterli olması
durumunda skorboardlardan reklâm yayınlama hakkına münhasıran sahiptir.
(10)Müsabaka günü kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların içinde ve/veya çevresinde
etkinlik yapma hakkı münhasıran TFF'ye aittir.
(11)Kupa isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur.
MADDE 7 – HASILAT DAĞITIMI
(1) Tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, gider ve hisseler kesildikten sonra, kalan
net hasılatın % 60'ı tur atlayan takıma % 40' ı elenen takıma verilir. Final müsabakasında
kupayı kazanan takıma gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın % 60'ı,
finalde kaybeden takıma ise % 40'ı verilir.
(2) Seyircisiz oynama cezasını Türkiye Kupası'nın tek maç eleme usulü oynanan
müsabakasında infaz edecek olan ev sahibi takımlar, deplasman takımının seyahat ve
konaklama masraflarını karşılar.
MADDE 8 – SAİR HÜKÜMLER
(1) Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer
almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye
Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer
alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına
ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.
(2) Kupa organizasyonunda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri
masraflarını kendileri karşılarlar.
(3) Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen tüm disiplin ihlallerinde Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.
MADDE 9 – YÜRÜRLÜK
Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu'nun 04.08.2017 tarih ve 61 sayılı toplantısında kabul
edilmiş ve 08.08.2017 tarihinde TFF'nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
çok doğru bir karar maçlar artık angarya olmaktan çıkacaktırcevapla 08.08.2017 18:09
Aferim size Türk futbolu bitikti tamamen bitirdiniz genç futbolcularıda artık izleyemizcez herkes garanti kadroylo çıkar maçlara bravo,cevapla 08.08.2017 17:48
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