TFF yeni sezon final şehirlerini açıkladı
2017-18 sezonunun finallerinin oynanacağı şehirler belli oldu.
Türkiye Kupası 04 Ağustos 2017, Cuma
Güncelleme: 04 Ağustos 2017, Cuma 21:35
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa 2018'in oynanacağı şehirleri belirledi.
Alınan karara göre; 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa 2018 ise Konya'da oynanacak.
Finallerin oynanacağı tarihler daha sonra açıklanacak.
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