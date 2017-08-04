 TFF yeni sezon final şehirlerini açıkladı - Türkiye Kupası - 4 Ağustos 2017 Cuma

TFF yeni sezon final şehirlerini açıkladı

2017-18 sezonunun finallerinin oynanacağı şehirler belli oldu.

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Türkiye Kupası 04 Ağustos 2017, Cuma

Güncelleme: 04 Ağustos 2017, Cuma 21:35

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa 2018'in oynanacağı şehirleri belirledi.

Alınan karara göre; 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa 2018 ise Konya'da oynanacak.

Finallerin oynanacağı tarihler daha sonra açıklanacak.

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