''Taraftara armağan olsun''

25 yaşındaki kanat oyuncusu çok önemli bir zafere imza attıklarını belirtip "Bu başarıyı yakalamak çok önemliydi. Yeniden Avrupa'ya gidiyoruz. Bu şehir bu mutluluğu hak ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.



Birbirinden önemli kurtarışlar yapan, penaltılarda da Epureanu'nun şutunu çıkaran kaleci Serkan Kırıntılı da zorlu bir süreç sonrası çok anlamlı bir kupa kaldırdıklarını belirtip "Askerlerimizin şehit olmasıyla buruk bir sevinç yaşıyoruz" şeklinde konuştu.