''Taraftara armağan olsun''
Tarihinde bu kupayı ilk kez müzesine götürme başarısı gösteren Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner spor yazarlarının oylarıyla maçın adamı seçildi.
Türkiye Kupası 01 Haziran 2017, Perşembe
Güncelleme: 01 Haziran 2017, Perşembe 01:53
25 yaşındaki kanat oyuncusu çok önemli bir zafere imza attıklarını belirtip "Bu başarıyı yakalamak çok önemliydi. Yeniden Avrupa'ya gidiyoruz. Bu şehir bu mutluluğu hak ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.
Birbirinden önemli kurtarışlar yapan, penaltılarda da Epureanu'nun şutunu çıkaran kaleci Serkan Kırıntılı da zorlu bir süreç sonrası çok anlamlı bir kupa kaldırdıklarını belirtip "Askerlerimizin şehit olmasıyla buruk bir sevinç yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
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