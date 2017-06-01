Eskişehir'de karnaval

Ziraat Türkiye Kupası Finali güne damgasını vurdu. Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan dev final öncesi Eskişehir'de şölen başladı. 35 bin kişilik Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 20 bini aşkın taraftar yerini alırken, seremoni öncesi gerçekleştirilen görsel şovlar büyük ilgi gördü. Müzik eşliğinde bayrak ve kulüp logolarıyla yapılan koreografi tribünlerden tarafından büyük alkış aldı.



TRİBÜNLER BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın 30. dakikasından itibaren ise tribünlerde istenmeyen görüntüler vardı. Başakşehir taraftarları, alt tribünde yer alanlara yanıcı ve patlayıcı madde attı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alt kattaki tribün boşaltılırken, hakem Fırat Aydınus da, bu sırada maçı durdurdu. Karşılaşma daha sonra sorunsuz devam ederken, penaltı atışları sonunda zafere uzanan Konyaspor'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Binlerce yeşil-beyazlı, sahaya inip futbolcularla bu coşkuyu yaşamak istedi.







FİNALE BÜYÜK İLGİ

Dev finalde protokol tribününde önemli isimler vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tribündeki yerini aldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de karşılaşmayı takip etti.



TRİBÜNDE İFTAR

Kupa finali 21.30'da başlarken, tribünleri dolduran taraftarların büyük çoğunluğu iftarını stadyumda yaptı. Bu arada Konya Belediyesi tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce taraftar maçı takip etti.







ORTALIK KARIŞTI

Maçın 30. dakikasından itibaren maç durdu. Başakşehir tribünleri, bir alt bölümde yer alan rakip taraftarlara yanıcı madde attı. Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından bu bölümdeki taraftarlar tribünden çıkarılırken, karşılaşma da 3 dakika boyunca oynanmadı.