Valilik uygun bulmadı...

Konyaspor ile Başakşehir arasında 31 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi tribünlerde yeşil-beyazlı taraftarın yapacağı koreografiye yasak getirildi. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hareketli koreografi yapan Konyaspor'un taraftar grubu Nalçacılılar'ın final müsabakasına heyecan katacak organizasyonu Eskişehir Valiliği emriyle uygun bulunmayarak engellendi. Daha önce Süper Kupa finalinde ve kısa bir süre önce de Milli Takım'ın Eskişehir'de oynadığı Moldova maçında böyle bir yasak söz konusu olmamıştı.



Eskişehir Valiliği yasak kararına ilişkin, "Tribün içerisinde yapılmak istenen koreografi benzeri etkinlikleri esnasında kullanılacak malzemelerin yanma, yırtılma, kopma, düşme gibi yaralanmaya sebep olabilecek ve taraftarların can güvenliğini etkileyebilecek unsurlar içerebileceği, meydana gelebilecek müessif bir durumda taraftarların görüntü ile tespit edilmesine engel olabileceği değerlendirildiğinden güvenlik nedeniyle uygun olmadığı" yönünde açıklama yaptı.



Bu karar Konyaspor cephesinde şaşkınlıkla karşılandı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduracak yeşil-beyazlı taraftarlar kupaya renk katabilmek için ses getirecek bir koreografi hazırlıyorlardı. Ancak yasak Konyasporlu taraftarların hesaplarını alt üst etti. Konyasporlu taraftar grupları, daha önce oynanan maçlarda koreografiye izin veren Eskişehir Valiliği'nin taraftar grubu olmadığı için bir yiyecek firması ile anlaşarak hamburger menü alana maç bileti hediye eden Başakşehir ile oynayacakları Türkiye Kupası finalinde bu yönde bir karar alınmasını manidar olarak yorumladı.