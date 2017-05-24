Kupada şölen

Ziraat Türkiye Kupası'nda 31 Mayıs Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak dev finale Başakşehir ve Konyasporlu taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. TFF'den yapılan açıklamada Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak 55. Ziraat Türkiye Kupası final maçının 10 ve 20 liradan satışa sunulan biletlerinin tamamının tükendiği duyuruldu. Tüm biletlerin 1 hafta öncesinden tükenmesi her iki takım açısından da tarihi bir karşılaşmaya sahne olacak dev finali ATV ekranlarında tam bir futbol şölenine çevirecek.



KUPAYI KONYA'YA GETİRECEĞİZ

Her iki cepheden de iddialı açıklamalar peşi sıra geliyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe'yi eleyerek iddiasını ortaya koyarken, Konyaspor da itici bir güç olan muhteşem taraftarına güveniyor. Yeşil- beyazlı yönetim, "Şehirdeki heyecanı tanımlamakta güçlük çektiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Binlerce insan 31 Mayıs'ta Eskişehir'de tek yürek olacak. Teknik heyetimize, futbolcularımıza, taraftarımıza olan inancımız tamdır. İnşallah o kupayı Konya'ya getireceğiz" şeklindeki ifadeleriyle finale hazır oldukları mesajını gönderdi.



RAMAZAN AYARI

Konya-Akhisar maçının saati değişti. TFF, 27 Mayıs Cumartesi 19.00'daki mücadelenin saatini 16.00 olarak değiştirdi. Ramazan'ın ilk gününde iftar vaktine denk gelen maç için taraftarlar sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu.