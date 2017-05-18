Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

TFF, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanmasını kararlaştırdı.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir kulüpleri arasında oynanacak 2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeri ve tarihi belli oldu.55. Ziraat Türkiye Kupası finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak"