 Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu - Türkiye Kupası - 18 Mayıs 2017 Perşembe

Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

TFF, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.

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Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe

Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 18:43

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanmasını kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir kulüpleri arasında oynanacak 2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeri ve tarihi belli oldu.55. Ziraat Türkiye Kupası finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak"

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