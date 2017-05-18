Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu
TFF, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.
Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe
Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 18:43
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanmasını kararlaştırdı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir kulüpleri arasında oynanacak 2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeri ve tarihi belli oldu.55. Ziraat Türkiye Kupası finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak"
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