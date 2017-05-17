Kocaman: "Finalde kim gelirse..."

Bütün oyuncularını tebrik eden Kocaman, ''Sezon başlarken temel amaçlarımızdan bir tanesi 52'inci maçı görmekti, o da finaldi. Bunu başardık ve mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şahsım ve takımımım adına çok sevinçliyim. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız'' dedi.



DEDİKODULARA NOKTA KOYDU

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Kocaman'ın Fenerbahçe-Konya finali gerçekleşmesi durumunda sezonun bitmesini beklemeden istifa edeceği haberleri gündemi bir süre meşgul etmişti. Aykut Kocaman böylece, finalde rakip Fenerbahçe olursa takımın başında kalacağını duyurmuş oldu.



FENERBAHÇE SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Kocaman, bir basın mensubunun "Onbinlerce Konyaspor taraftarı, takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor ne söylemek istersiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı.