 Kocaman: "Finalde kim gelirse..." - Türkiye Kupası - 17 Mayıs 2017 Çarşamba

Kocaman: "Finalde kim gelirse..."

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, finale yükseldikleri için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

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Türkiye Kupası 17 Mayıs 2017, Çarşamba

Güncelleme: 17 Mayıs 2017, Çarşamba 00:09

Bütün oyuncularını tebrik eden Kocaman, ''Sezon başlarken temel amaçlarımızdan bir tanesi 52'inci maçı görmekti, o da finaldi. Bunu başardık ve mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şahsım ve takımımım adına çok sevinçliyim. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız'' dedi.

DEDİKODULARA NOKTA KOYDU
Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Kocaman'ın Fenerbahçe-Konya finali gerçekleşmesi durumunda sezonun bitmesini beklemeden istifa edeceği haberleri gündemi bir süre meşgul etmişti. Aykut Kocaman böylece, finalde rakip Fenerbahçe olursa takımın başında kalacağını duyurmuş oldu.

FENERBAHÇE SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI
Kocaman, bir basın mensubunun "Onbinlerce Konyaspor taraftarı, takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor ne söylemek istersiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı.

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bjk li bjk li

Ben Beşiktaşlıyım.Ama aykut hoca fenerin hocası olamaz.duruşu sağlam ama oynattığı oyun çok sıkıcı. büyük takım hocası değil kısacası

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evet9
hayır2
cevapla 17.05.2017 13:51
hesap&#231;ı hesapçı

o dediklerinizi rakiplerin en kötü oldukları zaman ve 100 milyon euro gibi tarihin en büyük harcamasıyla yaptı.ölüp dirilerek oda her maçta

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evet7
hayır9
cevapla 17.05.2017 12:17
fb fb

Adam 1 şampiyonluk 2 Türkiye Kupası 1 Uefa Yarı Final oynattı hemde en kötü zamanımızda.

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evet36
hayır10
cevapla 17.05.2017 10:24
&#246;zg&#252;r özgür

gidebilir hakkıdır ama başarılı olabileceğini sanmıyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır25
cevapla 17.05.2017 10:20
sabri sabri

hocam kupayi verelim,karsiliginda bize gelme

Aynı Görüşte misiniz?
evet30
hayır29
cevapla 17.05.2017 10:00
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