Finalin adı: M.Başakşehir-A.Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, finale yükseldi ve Atiker Konyaspor'un rakibi oldu.

Normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada finalisti penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayan M.Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist oldu.



İlk yarıda tek gol Emre Belözoğlu'ndan

Ülker Stadı'nda oynanan rövanş maçında ilk gol 43. dakikada M.Başakşehir'den geldi. Sağ kanattan Adebayor'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin köşeye sert şutunda kaleci Volkan hemen önünde seken topu yumruklasa da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Skora dengeyi getiren gol Sow'dan

Mücadelenin 71. dakikasında Lens'in sağ kanattan ortasında savunmadan iyi sıyrılan Moussa Sow meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

86'da Holmen, 88'de Ozan attı

Mücadelenin son bölümünde goller peş peşe geldi. 86'da Cengiz'in derinlemesine pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Holmen, takımını öne geçiren golü kaydetti. Gol sonrası gelişen ilk tehlikeli atakta ise F.Bahçe golü buldu. 88'de soldan ceza sahası içine yapılan ortada van Persie topla buluştu ve meşin yuvarlağı etkisiz bir şutla kaleye gönderdi. Kaleye doğru yönelen topa ayak ucuyla dokunan Ozan, Volkan Babacan'ı yanılttı ve maçı uzatmalar götüren golü kaydetti.



MAÇIN GOLLERİ VE PENALTI ATIŞLARI





Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, ligdeki son Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Ligde Antalyaspor mücadelesinde görev yapan Roman Neustaedter, Ozan Tufan ve Salih Uçan, Medipol Başakşehir maçında yedekler arasında kaldı. Son lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emmanuel Emenike ise 18 kişilik kadronun dışında kaldı.

Bu isimlerin yerine kırmızı kart cezaları sona eren Josef de Souza ve Martin Skrtel ile Robin van Persie ve sakatlığı geçen Şener Özbayraklı görev yaptı.

Şener Özbayraklı takıma döndü

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Şener Özbayraklı, Medipol Başakşehir maçına yetişti. Süper Lig'de 30 Nisan'da oynanan Çaykur Rizespor maçında adalesinden sakatlanan Şener, hafta başı takımla antrenmanlara başlamıştı.

Abdullah Avcı beklerini değiştirdi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beklerini değiştirerek takımını sahaya sürdü. Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni yendikleri maça göre Avcı, 2 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği maçında oynayan Junior Caiçara ve Eren Albayrak'ın yerine, Uğur Uçar ile Alparslan Erdem forma giydi.

Öte yandan, kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Ufuk Ceylan ile Yalçın Ayhan, yedek kulübesinde oturdu.

Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Tribünde bulunan az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'in kaptanlığını yapan eski futbolcularını unutmadı. Emre de lehine tezahüratlar yapan sarı-lacivertli tribünlere alkışlarla karşılık verdi.



Öte yandan, sezonun Fenerbahçe için en kritik maçlarından birinde Ülker Stadı yine dolmadı. Tribünlerde 10 bine yakın sarı-lacivertli taraftar takımını destekledi. Medipol Başakşehirli 150 kadar taraftar da deplasman tribününden takımlarına destek oldu.