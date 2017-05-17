 20.45 | Fenerbahçe - Medipol Başakşehir - Türkiye Kupası - 17 Mayıs 2017 Çarşamba

20.45 | Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

Bir tarafta sezonu kupasız kapatmak istemeyen F.Bahçe, diğer yanda iddiasını her kulvarda sürdüren Başakşehir... Saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada avantaj Kanarya’da, heyecan fırtınası ise ATV’de.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 17 Mayıs 2017, Çarşamba

Güncelleme: 17 Mayıs 2017, Salı 23:56

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün deplasmanda Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde umduğunu bulamayan sarı-lacivertli takım, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede ATV'den ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

KUPADA 3. RANDEVU
İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki defa karşılaşmış ve bu maçların 1'ini F.Bahçe kazanırken diğer karşılaşma ise berabere bitmişti. 20 Ocak 2007'deki grup aşamasında Fenerbahçe, o zamanın ismiyle İstanbul BB'yi 5-0 mağlup etmişti.

KAMPA GİRDİ
Fenerbahçe dün basına kapalı yaptığı idmanın ardından tesislerinde kampa girdi. Başakşehir'de ise PFDK'dan aldığı 3 maç men cezası biten Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilir. Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcu görev bekleyecek. Sakatlıkları süren Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe ise ideal 11'iyle sahada olacak.

TUR HESAPLARI
Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.

BİLET SATIŞI SÜRÜYOR
Mücadelenin bilet satışı devam ediyor. Yöneticiler, 30 TL ve 140 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletler için taraftarlardan destek isteyip, Başakşehir karşısında Kadıköy ruhunu yeniden canlandırma çağrısı yaptılar.

SAAT: 20.45
STAT: ÜLKER
HAKEM: Halil Umut MELER
YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Srktel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie.
M.BAŞAKŞEHİR (Muhtemel): Volkan Babacan, Çaiçara, Eureanu, Bekir, Eren, Attamah, Emre, Cengiz Ünder, Visca, Mossoro, Adebayor.

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (11 yorum)
uğur uğur

Fenerbahçe oynamazsa başakşehir rahat kazanır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 17.05.2017 16:13
c3 6e c3 6e

Bu maçta 4 gol olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır3
cevapla 17.05.2017 15:49
breh breh breh breh

türkiye kupası başağın lig kupası beşiktaşın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır19
cevapla 17.05.2017 15:41
MZ1 MZ1

Kupa fener'in şampiyonluk başakşehir'in!

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır2
cevapla 17.05.2017 18:34
MAYDIN MAYDIN

FENER MACI 21 KAZANIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır6
cevapla 17.05.2017 14:52
eeee eeee

aynn

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 17.05.2017 15:33
Futbolsever Futbolsever

Haydi millet herkes çayını içeceğini bisküvisini alsın yaslansın maçı seyretesin güzel bir maç ¦

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır1
cevapla 17.05.2017 13:15
Futbolaski Futbolaski

Beyaz peynir, roka, Raki bence daha keyifli :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır7
cevapla 17.05.2017 13:50
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (11 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler