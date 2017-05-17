20.45 | Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
Bir tarafta sezonu kupasız kapatmak istemeyen F.Bahçe, diğer yanda iddiasını her kulvarda sürdüren Başakşehir... Saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada avantaj Kanarya’da, heyecan fırtınası ise ATV’de.
Türkiye Kupası 17 Mayıs 2017, Çarşamba
Güncelleme: 17 Mayıs 2017, Salı 23:56
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün deplasmanda Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde umduğunu bulamayan sarı-lacivertli takım, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede ATV'den ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
KUPADA 3. RANDEVU
İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki defa karşılaşmış ve bu maçların 1'ini F.Bahçe kazanırken diğer karşılaşma ise berabere bitmişti. 20 Ocak 2007'deki grup aşamasında Fenerbahçe, o zamanın ismiyle İstanbul BB'yi 5-0 mağlup etmişti.
KAMPA GİRDİ
Fenerbahçe dün basına kapalı yaptığı idmanın ardından tesislerinde kampa girdi. Başakşehir'de ise PFDK'dan aldığı 3 maç men cezası biten Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilir. Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcu görev bekleyecek. Sakatlıkları süren Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe ise ideal 11'iyle sahada olacak.
TUR HESAPLARI
Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.
BİLET SATIŞI SÜRÜYOR
Mücadelenin bilet satışı devam ediyor. Yöneticiler, 30 TL ve 140 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletler için taraftarlardan destek isteyip, Başakşehir karşısında Kadıköy ruhunu yeniden canlandırma çağrısı yaptılar.
SAAT: 20.45
STAT: ÜLKER
HAKEM: Halil Umut MELER
YAYIN: ATV
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Srktel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie.
M.BAŞAKŞEHİR (Muhtemel): Volkan Babacan, Çaiçara, Eureanu, Bekir, Eren, Attamah, Emre, Cengiz Ünder, Visca, Mossoro, Adebayor.
Fenerbahçe oynamazsa başakşehir rahat kazanır.cevapla 17.05.2017 16:13
türkiye kupası başağın lig kupası beşiktaşın.cevapla 17.05.2017 15:41
Kupa fener'in şampiyonluk başakşehir'in!cevapla 17.05.2017 18:34
Haydi millet herkes çayını içeceğini bisküvisini alsın yaslansın maçı seyretesin güzel bir maç ¦cevapla 17.05.2017 13:15
Beyaz peynir, roka, Raki bence daha keyifli :)cevapla 17.05.2017 13:50
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