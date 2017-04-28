 Koita 6 ay yok - Türkiye Kupası - 28 Nisan 2017 Cuma

Koita 6 ay yok

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Türkiye Kupası 28 Nisan 2017, Cuma

Güncelleme: 28 Nisan 2017, Cuma 00:18

Kasımpaşa'da dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanıp göz yaşlarıyla sahayı terk eden Fode Koita'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Fransız futbolcunun yapılan ilk muayenesinde sağ ayak tendonunda kopma meydana geldiği ve bu nedenle 6 ay futbol oynayamayacağı bildirildi.

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