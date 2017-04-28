Koita 6 ay yok
Türkiye Kupası 28 Nisan 2017, Cuma
Güncelleme: 28 Nisan 2017, Cuma 00:18
Kasımpaşa'da dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanıp göz yaşlarıyla sahayı terk eden Fode Koita'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Fransız futbolcunun yapılan ilk muayenesinde sağ ayak tendonunda kopma meydana geldiği ve bu nedenle 6 ay futbol oynayamayacağı bildirildi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER
tüm haberler