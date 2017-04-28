Koita 6 ay yok

Kasımpaşa'da dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanıp göz yaşlarıyla sahayı terk eden Fode Koita'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Fransız futbolcunun yapılan ilk muayenesinde sağ ayak tendonunda kopma meydana geldiği ve bu nedenle 6 ay futbol oynayamayacağı bildirildi.