Fatih Terim’den kupaya yakın takip

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün akşam oynanan Kasımpaşa-Atiker Konyaspor mücadelesini tribünden takpi etti. Önceki gün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçını da izleyen Terim, yardımcısı Levent Şahin ile birlikte karşılaşmayı izledi. Terim'in yanında oturan Şahin'in sık sık not tutması dikkatlerden kaçmadı.