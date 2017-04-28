 Fatih Terim’den kupaya yakın takip - Türkiye Kupası - 28 Nisan 2017 Cuma

Fatih Terim’den kupaya yakın takip

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Türkiye Kupası 28 Nisan 2017, Cuma

Güncelleme: 28 Nisan 2017, Cuma 00:17

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün akşam oynanan Kasımpaşa-Atiker Konyaspor mücadelesini tribünden takpi etti. Önceki gün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçını da izleyen Terim, yardımcısı Levent Şahin ile birlikte karşılaşmayı izledi. Terim'in yanında oturan Şahin'in sık sık not tutması dikkatlerden kaçmadı.

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61 Mehmet 61 Mehmet

Trabzonspor/Besiktas Macinda nerdeydin

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cevapla 28.04.2017 02:07
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