Fatih Terim, Kasımpaşa-Konya maçında
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden takip etti.
Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 27 Nisan 2017, Perşembe 21:27
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi önemli bir isim de takip etti. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu önemli yarı final maçını tribünden izledi. Terim'in yanı sıra yardımcısı Levent Şahin de karşılaşmayı takip edenler arasındaydı.
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