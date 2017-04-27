 Fatih Terim, Kasımpaşa-Konya maçında - Türkiye Kupası - 27 Nisan 2017 Perşembe

Fatih Terim, Kasımpaşa-Konya maçında

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden takip etti.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 27 Nisan 2017, Perşembe 21:27

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi önemli bir isim de takip etti. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu önemli yarı final maçını tribünden izledi. Terim'in yanı sıra yardımcısı Levent Şahin de karşılaşmayı takip edenler arasındaydı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler