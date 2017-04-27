 ‘Bay Asist’ten servise devam - Türkiye Kupası - 27 Nisan 2017 Perşembe

‘Bay Asist’ten servise devam

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Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 27 Nisan 2017, Perşembe 01:13

Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı dünkü maçın savunma kısmında iyi olmasa da hücumda yine işini fazlasıyla yaptı. Başakşehir'in attığı ilk golde topu ıskalayan, ikinci golde ise Cengiz'i kaçıran Şener yine de oyundan düşmedi. Hücumda yaptığı sürekli bindirmelerle dikkat çeken Şener, ikinci yarıda Van Persie'nin attığı golde asisti yapan isimdi. Galatasaray derbisinde de Josef de Souza'ya golü attırmıştı.

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