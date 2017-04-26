Avantaj Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-0 yenik duruma düştüğü Medipol Başakşehir karşısında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Medipol Başakşehir'in gollerini genç oyuncu 8 ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder kaydederken Fenerbahçe'nin golleri Ozan Tufan 13' ve Van Persie'den geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak sahasında yapacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 7 ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 12. dakikasında Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indiren sarı-lacivertli takım devre arasına 2-1 geride girdi.

İki takımın da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirdiği ikinci yarıda skoru değiştiren taraf Fenerbahçe oldu. Konuk takım, 61. dakikada Robin van Persie'nin kafayla attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde iki ekibin de gol bulma çabaları yetersiz kaldı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. O karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak. 0-0 ve 1-1'lik skorlarda Fenerbahçe, 3-3 ve daha fazla golün atıldığı beraberliklerde Medipol Başakşehir finalist olacak. Müsabakanın 2-2 berabere bitmesi durumunda ise uzatmaya gidilecek.





BAŞAKŞEHİR'DE ERKEN GOL!

ATV'den şifresiz yayınlanan karşılaşmanın 8. dakikasında Cengiz Ünder muhteşem bir golle Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında öne geçirdi. Adebayor'un şutunda kaleci Volkan Demirel başarılı bir kurtarış yaptı. Seken topu Şener Özbayraklı uzaklaştıramayınca topu önünde bulan Cengiz, kals bir plase vuruşla topu Volkan Demirel'in uzanamayacağı köşeye bıraktı.

CENGİZ BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Maça fırtına gibi başlayan Medipol Başakşehir, bu golden 3 dakika sonra yine Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkarttı. Edin Visca sağ kanatta İsmail'den kurtardığı topta yerden ortasını yaptı. Şener'in yatarak müdahalesine rağmen araya giren Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü attı.

OZAN TUFAN CEVAP VERDİ

Zorlu maçta Başakşehir'in art arda golleriyle demoralize olan Fenerbahçe, 13. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Süper Lig'deki Başakşehir maçında sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü atan Ozan, Başakşehir kalecisi Faruk Çakır'ın uzaklaştıramadığı topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi.

ÇİZGİDEN CAİCARA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Van Persie ile beraberlik golüne yaklaştı ancak Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Júnior Caiçara topu çizgi üzerinden çıkardı. Başakşehir'de Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın cezaları nedeniyle kaleyi koruyan 3. kaleci Faruk Çakır'ın hatalı çıktığı pozisyonda Van Persie kafayı vurdu fakat Caiçara çizgi üzerinden gole izin vermedi.

DİREKLER SALLANDI

Başakşehir, 39. dakikada farkı 2'ye çıkarma şansını Epureanu ile değerlendiremedi. Moldovalı savunmacının kafa vuruşunda kaleci Volkan Demirel'in müdahale ettiği top direğe çarptı. Maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi.

KUPA GOLCÜSÜ SAHNEDE!

Fenerbahçe, 61. dakikada Robin Van Persie'nin golüyle skora denge getirdi. Şener Özbayraklı'nın ortasında kafa vuruşunu yapan Hollandalı golcü skoru 2-2 yaptı. Hollandalı golcü Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını ise 5'e çıkardı

ABDULLAH AVCI ÇILDIRDI!

Medipol Başakşehir cephesi Fenerbahçe'nin golünden önce en direkt vuruşun yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan'a itiraz etti. Emre Belözoğlu'nun orta sahada Ozan Tufan'ı yere düşürdüğü pozisyonda Ozan Tufan kendi yarı sahasında yerde kaldı. Sarı-lacivertliler hızlı şekilde oyunu diğer yarı sahadan başlattı. İlerleyen pozisyonda Fenerbahçe golü bulunca Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı sahanın içine kadar girerek hakem Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi.



İLK YARIDA ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıda zorunlu birer değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam, sakatlanan Simon Kjaer'in yerine 23. dakikada Roman Neustaedter'i oyuna sürdü. Danimarkalı stoperin sol ön üst adalesinde sertleşme olduğu bildirildi.

Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie ile çarpışan ve yüzüne darbe alan Mahmut Tekdemir'in ise burnu kırıldı. İlk müdahalesi sahada yapılan deneyimli orta saha oyuncusu, 34. dakikada yerini Samuel Holmen'e bıraktı.

FENERBAHÇE, 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe'nin kaybetmeme serisi 5 maça çıktı.

Resmi maçlardaki son mağlubiyetini Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra ligde çıktığı Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1) ve Galatasaray (1-0) ile Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor (3-0) maçlarını kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle döndü ve yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

OZAN TUFAN, 3 AY SONRA GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, yaklaşık 3 ay sonra fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 12. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Ozan, resmi maçlarda 94 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Ozan Tufan, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Medipol Başakşehir ile oynanan maçta gol atmıştı.