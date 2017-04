Harika bir maçtı

Kanarya'nın Kayserispor'u 3-0'ın rövanşında aynı skorla devirerek adını yarı finale yazdırdığı mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat keyifliydi. Hollandalı çalıştırıcı "Maçın ilk yarısında konsantrasyonumuz çok yüksekti. Oyuncularım maçı kazanmak istediler. Bunu gösterdiler. Harika bir maç oynadılar" ifadelerini kullandı. Advocaat, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını kaydetti. Deneyimli çalıştırıcı "Ben her maçı kazanmak istiyorum, her maçı kazanmak isteriz ama bazen bu olmaz. Futbolda bunlar da var" diye konuştu. Advocaat, Stoch ile ilgili soru üzerine de oyuncusunu eleştirirken, "Stoch birini eleştirecekse, kendini eleştirsin. Kadroda değilseniz, iyi değilsinizdir. Ne dediği umrunda değil" şeklinde cevap verdi.