Başakşehir yarıladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir yarı finale yükseldi. Akhisar Belediyespor ile sahasında 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir deplasmanda oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. 24. dakikada Mahmut Tekdemir, kaptığı topu sol kanattaki Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ceza alanında topla buluşan Emmanuel Adebayor, bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



KAPANIŞI MEHMET YAPTI

İlk yarısı 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında evsahibi skora dengeyi getirmek için baskısını ardırdı. Son dakikada gelen Akhisar'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, bu topun dönüşünde Mehmet Batdal farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Müsabakayı 2-0 kazanan İstanbul temsilcisi kupada yarı finale yükseldi.



ADEBAYOR'DAN USTA İŞİ BİTİRİŞ!





ADEBAYOR SAKATLANDI

Süper Lig'de 4 maçta 2 golü bulunan Emmanuel Adebayor, Akhisar Belediyespor karşısında takımının ilk golünü attı. Adebayor bu sezonki 3. golünü kaydetti. Karşılaşmanın 69. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan yıldız futbolcu, yerini Mehmet Batdal'a bıraktı. Mehmet Batdal da oyunun son bölümünde takımının 2. golüne imza attı. Bu sezon ligde toplam 5 golü bulunan Mehmet Batdal, kupadaki ilk golünü kaydetti.







OFSAYT TARTIŞMASI

Başakşehir ligde oynadığı ve 2-1 mağlup oldğu karşılaşmadan 3 gün sonra bu kez kupada karşı karşıya geldiği Akhisar'ı 2-0 yenerken mücadeleye ev sahibi ekibin son dakikalarda ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü damga vurdu. Maçın uzatma anlarında gelen golü yardımcısının ikazı üzerine Ümit Öztürk geçerli saymadı. Ev sahibi ekibin oyuncuları bu karara uzun süre itiraz etti.



FİNALİ İSTİYORUZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başında hedefledikleri yarı finale yükseldiklerini, şimdi finali istediklerini söyledi. Avcı, "Rakibin sayılmayan golü, çok az da olsa ofsayt gibi duruyor. Attığımız golü daha evvel bulmamız gerekiyordu. Hedeflediğimiz son 4, şu an elimizde, final hedefimiz var. Oyunun büyük bölümü için oyunculara teşekkür ediyorum ama son bölüm için etmiyorum. Tur atlamak son derece mutluluk verici. Hedefimiz final" dedi







KUPAYA 'BURUK' VEDA

Teknik direktör Okan Buruk'un mücadelede tribüne gönderilmesinden dolayı basın toplantısına katılan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir platform olduğunu ve kupada çeyrek finale gelmenin de bir başarı sayılabileceğini kaydetti. Saraloğlu, "Hocamızın kötü söz söyleyebilecek futbolcularımızı engellemek için sınırlı alanı terk etmesinin hakem tarafından yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum" diye konuştu.



A SPOR'DA ŞİFRESİZ KUPA KEYFİ

Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma A Spor ekranlarından HD kalitesinde ve şifresiz olarak yayınlandı. Zevkli ve çekişmeli geçen zorlu mücadele izleyenleri ekranları başına kilitledi, heyecan dolu anlar sporseverlere keyifli anlar yaşattı