İşte çeyrek final rövanş programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak.
Türkiye Kupası 03 Nisan 2017, Pazartesi
Güncelleme: 03 Nisan 2017, Pazartesi 11:17
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)
5 Nisan Çarşamba:
18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
6 Nisan Perşembe:
20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
Bu arada, çeyrek final turunun ilk maçlarında, Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (1-1) ve Sivasspor-Atiker Konyaspor (0-0) mücadeleleri berabere bitmişti. Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanmıştı.
- Yarı final eşleşmeleri
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinde turu geçecek takım, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla da Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçecek ekip yarı finalde rakip olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 25, 26 ve 27 Nisan'da, ikinci mücadeleler ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta yapılacak.
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