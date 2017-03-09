Kupada rövanş 5 Nisan’da
Türkiye Kupası 09 Mart 2017, Perşembe
Güncelleme: 09 Mart 2017, Perşembe 00:15
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki karşılaşma 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlıyor. Fenerbahçe deplasmandaki ilk maçta Kayserispor'u 3-0 yenerek, yarı final için avantaj sağlamıştı.
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