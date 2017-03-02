Sivasspor rövanştan umutlu

Otyakmaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, kupada dün Atiker Konyaspor ile sahalarında yaptıkları karşılaşmada golsüz berabere kaldıklarını anımsatarak, bundan sonra atacakları gollerle yarı finale yükselmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Karşılaşmada rakiplerine pozisyon vermediklerini belirten Otyakmaz, golsüz beraberliğin Sivasspor açısından iyi bir sonuç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deplasmanda atacağımız bir gol onları çok zorlayacaktır. Dolayısıyla her ne kadar iç sahada beraberlik dezavantaj gibi gözükse de bizim takımımızın deplasmanda gol atabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Aldığımız sonuç gollü beraberlikten iyi. Kazanamadık ama en azından gol yemedik, bundan sonra atacağımız goller bizi yarı finale taşıyabilir. Pozisyon vermememiz güzel. İyi oynayan takımlara karşı iyi oynayarak cevap vermemiz güzel. 2-3 tane de net pozisyon bulduk ama kısmet olmadı, maçı kazanabilirdik ama rövanş maçından ümitliyim."

TFF 1. Lig'de takımların oynadığı futbola da değinen Otyakmaz, "En ufak bir avantajı olan yatıyor, kalkmıyor. Oynamaya fırsat verilmiyor. Zeminler kötü zaten bizimki de kötü. Genelde mücadeleye dayalı oyun oynanıyor. Karşınızdaki rakip futbol oynuyorsa siz de oynuyorsunuz. Bu ligin özelliği futboldan ziyade mücadelenin yoğun olması." değerlendirmesinde bulundu.

Otyakmaz, taraftarların son iki maça yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bunun artarak devam etmesini temenni etti.

Taraftarın takıma itici güç olduğunu vurgulayan Otyakmaz, kombine kartlara ilginin artmasını beklediklerini aktardı.