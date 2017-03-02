Kayserispor yine iddialı
Türkiye Kupası 02 Mart 2017, Perşembe
Güncelleme: 02 Mart 2017, Çarşamba 23:02
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün karşılaşacağı F.Bahçe'yi ligden sonra kupada da devirmek istiyor. Ligde flaş bir sonuçla 4-1 yendiği rakibini yine eli boş göndermek isteyen sarı-kırmızılılar'da yönetici Mehmet Cingi, "Taraftarımızın da desteğiyle İstanbul'daki rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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