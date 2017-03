Akigo’nun inadı

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çok yakın... Zorlu İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Akigolar, 1-0 geriye düştükleri maçta eşitliği bularak evine avantajlı dönüyor. Başakşehir, 24. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ortasında, Yalçın ve Attamah'tan seken topu önünde bulan Stefano Napoleoni, plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine giden giden Akhisar, 78'de Ricardo Vaz Te ile eşitliği sağladı: 1-1. Bokila'nın yerine giren ve sadece 9 dakika sahada kalan Cikalleshi'nin yerine oyuna dahil olan Muğdat Çelik'in pasında, topu filelere gönderek Vaz Te, Akhisar'a turu kapısını araladı.



AKHİSAR'A 0-0 BİLE YETİYOR

Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak evine tur avantajıyla dönen Akhisar Belediyespor'a seyircisi önünde golsüz beraberlik yetiyor. Ancak 1-1'in dışındaki skorlar (gollü beraberlikler) Başakşehir'in lehine. 4-5-6 Nisan'daki rövanşta yarı finale yükselen ekip, Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle final için karşı karşıya gelecek.



SONUÇLARA GÖRE ALGI BAŞKA TARAFA YÖNELİYOR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sonuçlara göre algı başka taraflara yöneliyor. Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz. Her hafta kazanma duygusuyla oynuyoruz" dedi. Oyuncularını tebrik eden Avcı, "İki ayaklı maçta gol yemek dezavantaj gibi gözüküyor. Ancak biz kazanacak kadroya sahibiz" diye konuştu.



BAŞARILİ BİR SKOR AMA AVANTAJLI DEĞİLİZ

Akhisar Belediyespor'un teknik patronu Tolunay Kafkas, "Bizim için alınan başarılı gibi gözüken bir skor var" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, rövan maçı öncesi "Ben bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum. Tabi turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.Yine Akhisar'da işimiz çok zor olacak. Bakalım o avantajı koruyabilecek miyiz?" şeklinde konuştu.