Sivas ve Konya yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u ağırladı. İki ekipte rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmek için mücadele etti ancak karşılaşma 0-0 eşitlikle sonlandı.

Yarı finale yükselecek takım Nisan ayında oynanacak olan rövanş maçından sonra belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın birinci devresi 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Rıdvan Şimşek'in ceza alanı sağ çaprazından etkili vuruşunda, kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

25. dakikada Kerim Avcı'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

26. dakikada Meha'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Bajic'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında, Gekas ile yaptığı verkaçlar sonrası ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın vuruşunda, boş kaleye giden topu altıpas üzerinden Selim Ay uzaklaştırdı.

45 1. dakikada Kerim Avcı'nın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında, Leandro'nun pasında ceza alanında topu kontrol eden Hakan Arslan'ın plase vuruşunda, kaleci Kaya Tarakçı gole izin vermedi.

57. dakikada Skubic'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

90 2. dakikada Galip Güzel'in sağdan ceza alanına ortasında Boye'nin kafa vuruşunda yerden seken top, kalecide kaldı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.