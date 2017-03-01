Paşa yolu yarıladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün akşam oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanan maçta Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Popov ve Koita'nın golleriyle 2-0 yenerek yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı. İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Goller maçın ikinci yarısında geldi.



RİZE GOL ARARKEN VURULDU

İkinci yarının başlarında Çaykur Rize, Edomwonyi ile önemli fırsatları kaçırdı. 63'te çizgiye inen Pavelka, topu yerden içeri çevirdi. Popov'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Son dakikalarda rakip kaleye yüklenen Çaykur Rizespor, 90+2'de Ramazan'ın hatasını değerlendiremedi. Dönen top gol oldu, Fodo Koita maçın skorunu belirledi: 2-0.



ÖZDEŞ: ÇOK İYİ SKOR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, son dakikalarda buldukları golle elde ettikleri 2-0'lık galibiyetin tur için çok önemli olduğunu söyledi. Özdeş, "Yoğun fikstür nedeniyle yorgunduk. Maçta şans yüzde 50'ye 50'ydi. Oyuncularım iyi mücadele etti. Avantajlı gideceğiz belki ama oradaki maça da 0-0 gibi bakacağız. Kupada final oynamak, hatta kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



KARAMAN ÜZGÜNDÜ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, iyi mücadele etmelerine rağmen yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri için mağlup olduklarını kaydetti. Özellikle maçın 0-0 devam ettiği bölümlerde net pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Karaman, "1-0 olduktan sonra da rakibimize baskı kurmayı başardık. 1-1 olması gerekirken 2-0 oldu. Şimdi hedefimiz Beşiktaş maçı" dedi.