Kura sonrası iddialı açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Çeyrek finalde Kayserispor ile eşleştiklerini hatırlatan Çetinkaya, "Kayserispor önemli bir takım. Devre arası ciddi takviyeler yaptılar. İyi de bir antrenörleri var. Bunu lig maçında da bize karşı gösterdiler. Hedefimiz final oynamak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin her zaman kazanmak ve kupalar kaldırmak için sahaya çıktığını dile getiren sarı-lacivertli idareci, "Kulübümüzün genlerinde bu vardır. Kayserispor maçını kazanmak için sahada yerimizi alacağız. Tabii ki ciddi bir rakip ancak biz takımımıza inanıyor, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Fenerbahçe'nin ve Medipol Başakşehir'in tur atlaması durumunda yarı finalde rakip olacağının hatırlatılması üzerine ise "Maçlar oynanmadan bunu konuşmak doğru değil. Öncelikle çeyrek final maçları yapacağız. Nasıl sonuçlar ortaya çıkar bilemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

- Kul: "Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi istiyorduk"

Kayserispor Kulübünün temsilcisi Bahadır Kul, Süper Lig'de 4-1 yendikleri Fenerbahçe'yi kupada da saf dışı bırakmak istediklerini vurguladı.

Eşleşmeden memnun olduklarını anlatan Kul, şunları söyledi:

"Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi istiyorduk. İşin doğrusu, başkanımızın da isteği buydu. Kupanın en önemli takımlarından birisi Fenerbahçe. Ligdeki çıkışımızı, kupadaki Fenerbahçe maçlarında da sürdürme amacındayız. Çok yakın zamanda onlara karşı galibiyetimiz var. Yine kazanmayı hedefliyoruz. Amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu nedenle güçlü rakip istiyorduk. Bu bize belki acı verecek ama sonraki turlarda daha rahat şekilde kupaya uzanabileceğimize inanıyoruz."

- Saral: "İnşallah final oynarız"

Medipol Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saral, çeyrek finalde Akhisar Belediyespor'a karşı turu geçmek istediklerini dile getirirken, finale çıkma hedefleri olduğunu belirtti.

Çeyrek finale kalan 8 takımın da hak ederek bu noktalara geldiğini anlatan Saral, "Son 16 turunda İstanbul derbileri vardı. Takımımızın ve Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda, yarı finalde bir İstanbul derbisi daha olabilir. Kulüp olarak iki kulvarda da iyi gidiyoruz. Kadro derinliğimizi zaten iki kulvarda da hedefe gidecek şekilde oluşturmuştuk. Yolumuz açık. İnşallah kupada final oynarız." değerlendirmesinde bulundu.

Çeyrek finalde Çaykur Rizespor ile eşleşen Kasımpaşa'nın sportif direktörü Nursal Bilgin, "Biz bu kupada var olmak istiyoruz. Organizasyonu önemsiyor ve finale kadar gitmek istiyoruz. Sonuna kadar burada varız." derken, maçların giderek daha yüksek tempoyla oynandığına dikkati çekti.

Sivasspor'un rakibi olan Atiker Konyaspor'un asbaşkanı Celalettin Çakıcı ise "Tüm takımlar güçlü ve iddialı. Sivasspor her ne kadar TFF 1. Lig'de mücadele verse de oranın flaş takımlarından birisi. Güçlü bir kadroları ve iyi bir teknik adamları var. Çeyrek finalde seribaşıydık ve olası yarı finalde de güçlü bir rakip gelmesini istemiyorduk. İstediğimiz gibi bir kura oldu. Bizim açımızdan kura güzel." şeklinde görüş belirtti.