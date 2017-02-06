Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, "İlk 15 dakika tüm provokasyonlara rağmen üstündük. Daha sonra on kişi kalınca düzenimiz bozuldu. Atak yapmaya çalışırken de topu kartırdık ve golü yedik. Kupadan elendik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece futbol oynamanın yetmediğini bu maçta net olarak gördük. Rakibi ise tebrik etmiyorum. Çünkü futbol dışı oynadılar. Bu güzel davranış değildi" dedi.



VAN PERSiE NE ANLADI Ki

Güneş, devre arasında yaşananlar ile ilgili ise "Ben kendi oyuncularıma bağırıyordum. Neden on kişi kaldıklarını sorguluyordum. Van Persie, ne anladı ki, üzerime geldi? Demek ki futbol buymuş, böyle birşeymiş! Kjaer de orada araya girdi. Yaşanan gerginlik bundan dolayı oldu. Ancak derbilerde bunlar normaldir" açıklaması yaptı.



SKORA GÖRE YÖNETTİ

Güneş, hakem Ali Palabıyık'ın skora göre maç yönettiğini belirterek, "Performansı iyi değildi. Birçok kararı hatalıydı. Açıkçası yönetimi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ancak futbolda bunlarda var. Kazanmak istiyorsak hepsini yenmeliyiz" dedi. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe karşısında hakem kararlarıyla çok fazla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.



BİZ İYİ BİR TAKIMIZ

GÜNEŞ, oyuncularıyla maç sonrası konuştuğunu ve iyi bir takım olduklarını açıklayarak, "Artık lige ve Avrupa'ya döneceğiz. Kalitemizi iyi biliyoruz. Hayat devam ediyor ve mücadelemiz de sürecek" dedi. "Bir yenilgiyle yıkılmayız" diyen Şenol Güneş, "Hatalarımız eksiklerimiz olabilir. Bunları düzelteceğiz. Takımım başarılı" diye konuştu.