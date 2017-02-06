Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Fenerbahçe’ye kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’nın dışında kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, alınan yenilgiye rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 00:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, "İlk 15 dakika tüm provokasyonlara rağmen üstündük. Daha sonra on kişi kalınca düzenimiz bozuldu. Atak yapmaya çalışırken de topu kartırdık ve golü yedik. Kupadan elendik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece futbol oynamanın yetmediğini bu maçta net olarak gördük. Rakibi ise tebrik etmiyorum. Çünkü futbol dışı oynadılar. Bu güzel davranış değildi" dedi.
VAN PERSiE NE ANLADI Ki
Güneş, devre arasında yaşananlar ile ilgili ise "Ben kendi oyuncularıma bağırıyordum. Neden on kişi kaldıklarını sorguluyordum. Van Persie, ne anladı ki, üzerime geldi? Demek ki futbol buymuş, böyle birşeymiş! Kjaer de orada araya girdi. Yaşanan gerginlik bundan dolayı oldu. Ancak derbilerde bunlar normaldir" açıklaması yaptı.
SKORA GÖRE YÖNETTİ
Güneş, hakem Ali Palabıyık'ın skora göre maç yönettiğini belirterek, "Performansı iyi değildi. Birçok kararı hatalıydı. Açıkçası yönetimi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ancak futbolda bunlarda var. Kazanmak istiyorsak hepsini yenmeliyiz" dedi. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe karşısında hakem kararlarıyla çok fazla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
BİZ İYİ BİR TAKIMIZ
GÜNEŞ, oyuncularıyla maç sonrası konuştuğunu ve iyi bir takım olduklarını açıklayarak, "Artık lige ve Avrupa'ya döneceğiz. Kalitemizi iyi biliyoruz. Hayat devam ediyor ve mücadelemiz de sürecek" dedi. "Bir yenilgiyle yıkılmayız" diyen Şenol Güneş, "Hatalarımız eksiklerimiz olabilir. Bunları düzelteceğiz. Takımım başarılı" diye konuştu.
Şenol efendi Saraçoğlu nda bizim Volkana top gelmedi,yarı sahayı geçmediniz geçmişi ne çabuk unutuyorsun seni bu kadar büyüttüler ya helalcevapla 06.02.2017 04:00
Bir FB li olarak sana sempatim vardi bugun hem yaptigin hareketle hem soylemlerinle ne kalitede bir kisiligin oldugunu gorduk 5 para etmezsicevapla 06.02.2017 02:22
Cokta tinimizdaydi sanki senin tebrik etmen sozde efendi bjk soke soke Aldik maci vadofonun acilisini yaptik yuru anca gidersincevapla 06.02.2017 02:18
bırak hocam bu işleri sen hala trabzondasın beşiktaşa maalesef gelememişsin ama bu senin kaderin fener seni hep yenecekcevapla 06.02.2017 02:17
sen hala trabzondasın hoca ondan zoruna gidiyor. ama bu da senin kaderin fener sseni hep ezecek şenol hocacevapla 06.02.2017 02:10
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