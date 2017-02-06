Şenol Güneş Kjaer'in boğazını sıktı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı gibi devre arasında da gergin anlar yaşandı.
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 01:02
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine gerginlikler damga vurdu. Karşılaşmanın 43. dakikasında Dusko Tosic ile Robin van Persie burun buruna geldi. Van Persie'nin yerde kalmasının ardından Dusko Tosic'e direkt kırmızı kart çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE TARTIŞMALARA KATILDI
Soyunma odası koridoru girişinde Robin van Persie ile konuşmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Simon Kjaer'i itince ortalık karıştı. Şenol Güneş, Kjaer ile yaşanan gerginliği yatıştırmak için araya giren yardımcı Tamer Tuna'yı kenara itti. Şenol Güneş bu anlarda Simon Kjaer'in yanağını tutarken Volkan Demirel olayın yaşandığı yere gelerek ortamı sakinleştirmek istedi. Yardımıcı Tamer Tuna'nın da Volkan Demirel ile tartıştığını gören Şenol Güneş, bu sefer bu alanı sakinleştirmek için harekete geçti. Tamer Tuna'nın ağzını kapatan Şenol Güneş'in yardımcısını sert şekilde ittirmesi dikkat çekti.
"SAYGI GÖSTER DEDİM"
Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Maçın ilk yarısında iyi performans sergileyemedik. Ancak rakibimizin 10 kişi kalması oyunu tam anlamıyla değiştirdi. İkinci yarıda ikili mücadelelerde daha serttik. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" diyen Kjaer, Şenol Güneş'le devre arasında yaşadıkları tartışma için de şunları söyledi: Aslında maçın ilk yarısında Robin'den de takımımızdan da fazla hoşlanmadılar. İçeri girerken Robin'e bir şeyler söyledi ben de önüne geçtim. 'Biraz saygı göster' dedim. Türkçe bir şeyler söyledi, anlamadım. Devre arasında elimi uzattım ama bana elini de uzatmak istemedi. Ben ona saygısızlık yapmadım. Daha sonra bana olayın benle ilgisi olmadığını söyledi. Ben sakin bir insanım, futbolda bunlar oluyor. Duygu birikimidir, doğal şeylerdir. Benim için bir sorun yok.
'SANA MI SORACAĞIM'
Şenol Güneş, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında Kjaer'le arasında geçenlerle ilgili olarak: "Benim Kjaer ile bir işim yok. O nereden çıktı, anlamadım ki! Benim üzerime niye geldi onu anlamadım. Bizim oyuncular da olmak kaydıyla söyleniyorum. Ben oyuncularıma, Van Persie'nin bu provokasyonuna neden izin veriyorsunuz diyordum. Kjaer Türkçe mi biliyor. Ne anladı da geldi? Sana mı soracağım, sana ne oluyor! Tebrik ediyorum, Türkiye'yi iyi tanımışlar." diye konuştu.
Şenol Hoca ATV de kendi futbolcuma bağırıyordum diyorsun senin elinin yönü RVP idi ve etrafta BJK li topçu yoktu pilot kameradan baksınlar.cevapla 06.02.2017 04:09
Taraftarı sahaya dalar utbolcusu kafa atar teknik direktörü gırtlak sıkar...eee Aziz yıldırım konuştu diye aylarca ceza aldı.Bunlar ne alackcevapla 06.02.2017 02:22
Japonya der geçerim :)cevapla 06.02.2017 02:07
Kazanırken herkes efendi esas olan kaybettiğinde efendi olmaktırcevapla 06.02.2017 01:33
şenol güneşin saçının teli OLAMAZ SİZİN CAMİANIZ ÇEKİN ELLERİNİZİ BEŞİKTAŞIN ÜZERİNDEN.cevapla 06.02.2017 01:29
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