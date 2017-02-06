 Gökhan’a tezahürat - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Gökhan’a tezahürat

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Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 01:48

Gökhan’a tezahürat

Beşiktaş taraftarları Gökhan Gönül'e özel tezahüratta bulundu. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan eski Gökhan Gönül'ü tribüne çağırdı. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin bu davetine kulak asmayıp ısınmaya devam etti.

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