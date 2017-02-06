Fener darbesi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena'daki derbi maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finalist oldu. Gerginliğin üst düzeyde olduğu maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda Tosic'in kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe, bir kişi oynamanın avantajını rakip sahada daha çok gözükerek iyi kullandı. Maçın 72. dakikasında van Persie'nin golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, rakibine Vodafone Arena'da da ilk yenilgisini tattırmış oldu.



BU KEZ GOL ATAMADI

Beşiktaş geçen sezon 28. haftada Bursaspor ile oynadığı lig maçında Vodafone Arena'yı açmıştı. Beşiktaş bu maçla birlikte yeni stadında toplamda 19. resmi maçına çıktı ve ilk kez Fenerbahçe karşısında kaybetti. Beşiktaş ayrıca ilk kez yeni stadında maçı gol atamadan bitirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'a da yeni stadında ilk mağlubiyeti yaşanmıştı. Fenerb ahçe dün akşam ayrıca, Türkiye Kupası'nda 34 yıllık hasretini de dindirmiş oldu. Rakibini bu organizasyonda son olarak 4 Mayıs 1983'te hükmen 3-0 mağlup eden ve tur atlayan sarı-lacivertli takım, daha sonraki 15 maçı da kazanamamıştı. Söz konusu 15 karşılaşmada 11 yenilgi, 4 beraberlik alan Kanarya , 34 yıl sonra sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi.



TARİHE GEÇTİ

Van Persie, Vodafone Arena'da Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk isim olarak da tarihe geçti. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Van Persie, gol sayısını ise 10'a yükseltti.



SOW DİREĞE TAK ILDI

Maça ilk 11'de başlayan Moussa Sow, 49. dakikada golle burun buruna geldi. Attığı röveşata golleriyle dikkati çeken Sow'un 49. dakikada yaptığı estetik vuruş direğe takıldı.