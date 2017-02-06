 Arena’da polis koridoru - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Arena’da polis koridoru

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Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 02:07

Gergin geçen dev derbinin ardından Vodafone Arena'nın soyunma odası giriş koridorunda ilginç bir uygulamaya gidildi. Mücadelenin devre arasında yaşanan tartışmalar üzerine polis, maç sonunda soyunma odası koridorunda güvenlik şeridi oluşturarak tedbir aldı. Polisin tuttuğu nöbet nedeniyle maç sonunda bir tartışma yaşanmadı.

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