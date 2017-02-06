5 yıl sonra bir ilk
F.Bahçe taraftarı 5 yılı aşkın süre sonra bir derbi maçını ilk kez deplasmanda izledi.
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 01:51
Deplasman yasağı gelmeden önce sarı-lacivertli taraftarlar son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan derbiye gitmişti. F.Bahçeli taraftarlar bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasretini dindirdi.
SADECE METİN DOĞAN VARDI
Fenerbahçe yönetimi iki kulüp arasındaki gerginlikten dolayı Vodafone Arena Stadı'nda kendilerine ayrılan bölüme gitmezken, sarı-lacivertli yönetimi temsilen Metin Doğan maçı tribünden izledi. Doğan, karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların arasında takip etti.
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