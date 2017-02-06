5 yıl sonra bir ilk

Deplasman yasağı gelmeden önce sarı-lacivertli taraftarlar son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan derbiye gitmişti. F.Bahçeli taraftarlar bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasretini dindirdi.



SADECE METİN DOĞAN VARDI

Fenerbahçe yönetimi iki kulüp arasındaki gerginlikten dolayı Vodafone Arena Stadı'nda kendilerine ayrılan bölüme gitmezken, sarı-lacivertli yönetimi temsilen Metin Doğan maçı tribünden izledi. Doğan, karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların arasında takip etti.