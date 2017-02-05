Sergen'le bağlan hayata

Kayserispor fırtınası devam ediyor. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe geldiği sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ettikten sonra kupada da rakip tanımadı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olan Kayserispor, sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı, çeyrek finale adını yazdırdı. Welliton'un 34 ve 45. dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Kayseri, 68'de Serdar'a engel olamadı. 76'da Uğur kendi ağlarını havalandırırken, 86'da Velikonja'nın golü Gençler'e yetmedi.



GALİBİYETİ HAK ETTİK

Kayserispor'un başında çıktığı son 2 maçta galibiyet sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın keyfine diyecek yok. Genç hoca, haklı bir galibiyet aldıklarını vurgulayıp, "Hatalarımız da oldu ama sonuçta bizim için önemli olan kazanmaktı" diye konuştu.