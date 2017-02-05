Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Osmanlıspor'da 3 eksik var. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi izinli Ndiaye ile sakat Tugay ve Engin'den yoksun olan Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Aminu Umar ile Vrsajevic'in durumu maç saati belli olacak.