Kaptan korkuttu
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:39
Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan, Başakşehir maçında sağ ayak üst adalesindeki sakatlık nediniyle maça devam edemedi. 51'de yerini Eren Derdiyok'a bırakan kaptan soyunma odasının yolunu tuttu. Sağ bileğinde dönme meydana gelen Carole de devre arasında maça devam edemedi yerini Linnes'e bıraktı.
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