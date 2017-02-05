Futbol şöleni devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 t uru heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 4 maçla devam edecek. Türkiye, futbola ATV ve A Spor ekranlarında doyacak. Kupada günün ilk maçında Akhisar, saat 12.30'da Gümüşhane'yi ağırlayacak. 15.30'da da Konyaspor ile Ümraniye tur için kapışacak. Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ile Osmanlıspor'un kozlarını paylaşacağı karşılaşma 16.15'te start alacak. Günün dev mücadelesi ise 20.30'da... Erken final olarak görülen derbide Beşiktaş, F.Bahçe'yi ağırlarken bu heyecan fırtınası ATV ekranlarında yaşanacak. Milyonlar bu müthiş 90 dakikayı HD kalitesinde şifresiz izleyecek. Turkuvaz Medya, gün boyu canlı bağlantılar, maç öncesi ve sonrası röportajlar, birbirinden çarpıcı yorumlarla kupaya lezzet katacak.











ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ SALI GÜNÜ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonrası tur atlayanlar bugün belli olacak. Kupadaki çeyrek ve yarı final kuraları ise salı günü çekilecek. Son 8'e giren takımların kupa yolundaki zorlu eşleşmesi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi yine A Spor ekranlarında olacak.