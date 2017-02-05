Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında Josue ile yaşadığı tartışmalı pozisyonu değerlendiren Emre Belözoğlu, "Avantaj sağlamak için arkamdaki oyuncuya dirseğimi dayayarak dönmeye çalıştım o da çok yaklaştı bana, dirseğim suratına çarptı. Pozisyona kırmızı kartta verilebilirdi. Mevzu Emre olduğu zaman olaylar çok farklı spiküle mi ediliyor? Türkiye'de ben olunca bilmiyorum farklı mı yaklaşıyor? Ben bu tür polemiklerden artık uzak duruyorum. Direkt savurduğum bir dirseğim yok olsa söylerdim. " dedi.



"ŞAMPİYONLUĞU KONUŞMAK YANLIŞ"

Başakşehir'in hedeflerinden bahseden Belözoğlu,"Küçük bütçelerle hayal kuran bir takım olduk. Önümüze maç maç bakıyoruz. Oyuncu kalitemiz; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin altında fakat takım oyunu oynuyoruz. Devre arası güzel takviyeler yaptık. Şampiyonluğu konuşmak şu anda yanlış olur. Bunu 27 - 28. haftadan sonra konuşabiliriz" diye konuştu.



"ARDA TFF BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

"Futbolu ne zaman bırakacaksın?" sorusuna ise; 36 yaşındaki oyuncu, "Bu sezon sonu karar vereceğim ama 1 sene daha futbol oynamayı düşünüyorum. Futbol yaşantımdan sonra yurt dışında spor yöneticiliğiyle ilgili eğitimler almak istiyorum. İlerisi için sportif direktörlük olabilir. TFF Başkanı olmak gibi hedefim yok. Arda TFF Başkanı olmak istiyor, ben değil" cevabını verdi.