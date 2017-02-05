Çaykur Rize vizeyi kaptı
Karadeniz ekibi, İzzet (kk) ve Caner’in attığı gollerle normal 2 1 süresi berabere biten maçı Oğulcan’ın penaltı vuruşuyla kazandı.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:01
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenen Çaykur Rizespor çeyrek finale yükseldi. İzzet'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Çaykur Rizespor, 83'te Caner'in vuruşuna engel olamadı. 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara kaldı. Ç.Rizespor, uzatmaların ikinci devresinde bulduğu penaltı golüyle çeyrek finale çıktı. Marc'ın neden olduğu penaltıyı gole çeviren Oğulcan sonucu belirledi: 2-1.
HİKMET KARAMAN MEMNUN
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonrası oldukça keyifliydi. Şanlıurfa gibi zorlu bir deplasmanda uzatmalarda da olsa istedikleri sonucu almayı başardıklarını ve çeyrek finale çıktıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam oyuncularını kutladı.
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