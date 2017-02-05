''Attığımız ilk gol ofsayt"
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası yaptığı "Sonuca etki edecek bir karar görmedim" açıklamasını düzelterek, "Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt" dedi.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Cumartesi 23:43
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Öncelikle Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyorum. Takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. " dedi.
"Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt"
İlk olarak, "Sonuca etki edecek bir karar görmedim" açıklamasını yaptıktan sonra kameralara karşısında ikinci kez geçen Gümüşdağ düzeltme yaparak, "Galatasaray adına üzüldüm. Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt. Her zaman söylüyorum, video hakemlik olmazsa, olmazımızdır. Bu tür hataların da olmasını istemeyiz. Ne Galatasaray'ın lehine ne de aleyhinde, ne de Başakşehir'in aleyhine olsun. Doğru olan neyse o olsun. Dolayısıyla Galatasaray'ın adına ben de üzüldüm. Hakemin artniyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama izledim ve düzeltmek istedim." diye konuştu.
ilk gol net ofsayt ve emreye direk kırmızı kart çıkmalı ve sonuca etki etmedi öylemi ? video hakem olsa 10 kişi bu maçta 5 gol yerdinizcevapla 05.02.2017 00:53
neden hep hakem hataları galatasaraya yapılıyor.koca kulüp federasyonun elinde oyuncak oldu başkan susuyor.cevapla 05.02.2017 00:52
ya bırak Allah aşkına sen önce trabzonspor aleyhine yaptığın konuşmadan dolayı özür dilecevapla 05.02.2017 00:48
Sayın Başkan, Türk sporunun sizin gibi dürüst insanlara ihtiyacı var. Aynı dürüstlüğü Emre Belözoğlu'ndan da beklerdim. Ona hiç yakışmadı.cevapla 05.02.2017 00:12
SEN TURU CEBE KOY ONDAN SONRA KONŞ YÜZÜNÜZ KIZARMIYORMU.BAŞAKŞEHİR HARAMZADE BİR TAKIM TÜM SEMPATİM SİZE VE BAŞAKŞEHİRE YOK OLDU.cevapla 04.02.2017 23:52
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