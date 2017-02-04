Aslan mı, Avcı mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, bu gece Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç ATV'den HD kalitesinde naklen yayınlanacak.



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Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Grubu lider bitirdiği için Başakşehir'in sahasında oynanacak mücadelede kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eleme usulü uygulanacak karşılaşmada doksan dakika berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Cezası nedeniyle Avrupa kupalarına bu sezon katılamayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. TEKNİK direktör Jan Olde Riekerink'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda turun önemine vurgu yaparak, "Kazanıp hem çeyrek finale adımızı yazdıralım, hem de ligdeki 2-1'lik yenilginin rövanşını alalım. Galibiyet, şampiyonluk yarışında da bize moral olacaktır" hatırlatmasında bulunduğu öğrenildi.



KAFAYA DİKKAT!

Hollandalı çalıştırıcı hava topları konusunda savunmayı uyardı. Ligde Başakşehir'in 2 golünü de kafa toplarından bulduğunu hatırlatarak, ceza sahasında doğru adam paylaşımı istedi.



Savaş ÇORLU