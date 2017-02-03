Kupa maçı Palabıyık’ın
Türkiye Kupası 03 Şubat 2017, Cuma
Güncelleme: 03 Şubat 2017, Perşembe 23:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Ankara bölgesi hakemi Ali Palabıyık, kariyerinde siyah-beyazlıların 8 karşılaşmasını yönetti. Beşiktaş, Palabıyık'ın yönettiği 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu 8 karşılaşmada 20 sarı, 1 kırmızı kart görürken; rakipler ise 19 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
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