Ümraniye fırsat tepti

Ziraat Türkiye Kupası'nın flaş takımı Ümraniye, A Spor'dan yayınlanan G Grubu maçında iddiasız Bursaspor'a 1-0 yenilerek Son 16'ya lider çıkma fırsatını kullanamadı. İlk yarısı golsüz biten maçta yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'den rakibini liderlikten eden golü 76'da buldu. Berke'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mert, Süleyman'ı da çalımlayıp ağları havalandırdı.



4 MAÇ SONRA YENİLGİ

Timsah'ın yeni transferi, 2'inci devrede giren Stancu, 90+3'te kazanılan penaltıyı üst direğe nişanladı. Liderliği Akhisar'a kaptıran kırmızı-beyazlılar, kupayla birlikte 4 maçlık yenilmezlik serisini de kaybederken, Son 16'da H Grubu lideri Konya'yla eşleşti. Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak Son 16'da ev sahibi avantajı yeşil-beyazlılar'da olacak.



KUPANIN KEYFİNİ YAŞAMAK ÖNEMLİ

Liderlik fırsatını kullanamayan Ümraniye'de Teknik Direktör Erkan Sözeri, kupanın önemine değindi. Sözeri, "Lider olduğumuz takdirde iç sahada oynayacaktık. Maalesef olmadı. Şimdi Konya'da oynayacağız. Ama önemli değil. Bizim için kupanın keyfini yaşamak, yaşatmak önemliydi" ifadelerini kullandı.



'BİZ BURSASPORUZ'

Adanaspor yenilgisi sonrası Hamza Hamzaoğlu'yla yolları ayıran Bursaspor, Ümraniye maçına U21 antrenörü Tunahan Akdoğan yönetiminde çıktı. Akdoğan, "Kupada bir iddiamız yok ancak biz Bursasporuz ve sahaya kazanmak için çıkarız. Nitekim de 1-0 kazandık" dedi.



CAVCAV'IN GÖZDESİ

Bursaspor'a galibiyeti getiren 19 yaşındaki Mert Örnek, yeşil-beyazlılar'ın Stancu transferinde geçtiğimiz günlerde vefat eden efsane başkan İlhan Cavcav tarafından G.Birliği kadrosuna dahil edilmek istenmişti. Fakat Cavcav'ın isteği şartlarda anlaşılamayınca reddedilmişti.