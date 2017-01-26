Avantaj Şanlıurfaspor’da

G.Antep'in bugün TFF 1. Lig takımını yenmesi durumunda 3 takım da 12'şer puana ulaşacak ve üçlü averajı en düşük olan takım kupaya veda edecek. Bu 3 takım arasındaki genel averajda Başkent ekibi 6 farkla Son 16'ya imza attı. Urfa'nın +6, Antep'in ise +4 averajı var. 1-0'lık yenilgi halinde Urfa, attığı fazla golle turlayacak. 2-0'lık galibiyette ise kırmızı-siyahlılar Son 16'ya kalacak. Sarı-yeşilliler kritik maçtan puanla ayrılması durumunda lider olarak gruptan çıkacak.