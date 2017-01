Tarih yazdılar

Ziraat Türkiye Kupası'na renk katan Gümüşhanespor, büyük bir sürprizin altına imza attı. H Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan maçta; 3. Lig, 1. Grup takımı Kızılcabölük'le karşılaşan 2. Lig Kırmızı Grup lideri Gümüşhanespor, 88'de attığı golle tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmayı başardı. 1995'te kurulan, henüz 22 yıllık bir kulüp olan kırmızı- beyazlılar, grupta iddiası kalmayan rakibi karşısında maça tutuk başladı. Denizli ilinin sarı- kırmızılı ekibi, ilk yarıda Ali ve Fevzi Can'la Gümüşhane karşısında pozisyonlar buldu. 'Geliyorum' diyen gol, 42'de Ali'nin pasını sert bir vuruşla ağlara gönderen Emir Can'la tabelaya yazıldı.



KIRILMA ANI FEVZİ'DEN

İkinci yarıda da pozisyonlar bulan yine ev sahibi oldu. Fevzi Can 51'de müsait durumda golü kaçırıp Gümüşhanespor'un umutlarını ayakta tuttu. Beraberlik halinde Trabzonspor'a karşı ikili averajla son 16 biletini alacak olan kırmızıbeyazlı futbolcular, tarih yazdıkları gol için 88 dakika bekledi. Mehmet Menderes'in ortasında Ali, kupadaki önemli sürprizi gerçekleştirerek takımını son 16 turuna taşımayı başardı.



KUPADA FAVORİLERE KAFA TUTTU

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçeli eski futbolcu Tarık Daşgün'ün yaptığı Gümüşhanespor, grubun favori takımları karşısında sürpriz sonuçlara imza attı. Trabzonspor'u ilk maçta 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, evinde de golsüz berabere kaldı. Konya'yla da sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 3-0 kaybetti.