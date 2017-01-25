Menemen'den Gençler'e geçit yok

Menemen Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Onur Karabaş düdük çaldı.

A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada ev sahibi Menemen Belediyespor'un gollerini 10. dakikada Gökhan Ünal, 59. dakikada Yasin Gürler ve 66. dakikada Mustafa Şen kaydederekn Gençlerbirliği'nin golleri ise 69. dakikada Agon Mehmeti ve 81. dakikada Bady'den geldi.

Maç ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererken C Grubu'nun lideri Gençlerbirliği grup maçlarını 13 puanla, 3. sıradaki Menemen Belediyesopor ise 7 puanla tamamladı.

Gruptaki son maç, son 16'lara kalmayı garantileyen Fenerbahçe ile C Grubu'nun son sırasındaki Amed Sportif arasında bu akşam saat 18.00'de oynanacak, mücadele A2 ekranlarından naklen yayınlanacak.



