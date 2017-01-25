 Lider yine kaybetmedi - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Lider yine kaybetmedi

Daha önce liderliği garantileyen Tuzla, A2’deki maçta Elazığ’la puanları paylaştı. Kupada 3 maçtır bileği bükülmeyen mavi-beyazlılar son 16’da Sivasspor’la eşleşti.

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:56

Ziraat Türkiye Kupası'nın sürpriz takımı Tuzlaspor, E Grubu'nda A2'den yayınlanan maçta Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı. G.Saray'ın da yer aldığı grupta daha önce liderliği garantileyen 2. Lig Kırmızı Grup takımı, iddiası kalmayan TFF 1. Lig'den rakibi önünde prestij maçına çıktı. Mavibeyazlıar 63'te Melik ile öne geçti. Elazığ 73'te Timur'la maçın sonucunu belirledi. Kupada son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan lider, son 16 turunda F Grubu'nun 2'incisi Sivasspor'la eşleşti. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16'da Tuzlaspor, Sivasspor'u evinde konuk edecek.

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