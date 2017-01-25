Lider yine kaybetmedi

Ziraat Türkiye Kupası'nın sürpriz takımı Tuzlaspor, E Grubu'nda A2'den yayınlanan maçta Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı. G.Saray'ın da yer aldığı grupta daha önce liderliği garantileyen 2. Lig Kırmızı Grup takımı, iddiası kalmayan TFF 1. Lig'den rakibi önünde prestij maçına çıktı. Mavibeyazlıar 63'te Melik ile öne geçti. Elazığ 73'te Timur'la maçın sonucunu belirledi. Kupada son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan lider, son 16 turunda F Grubu'nun 2'incisi Sivasspor'la eşleşti. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16'da Tuzlaspor, Sivasspor'u evinde konuk edecek.